Total implicat

Vasile Rîmbu, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile din 2024, a discutat cu reporterii cotidianului ”Monitorul de Suceava” și a lămurit o serie de controverse apărute în spațiul public. Citiți mai jos ce a comentat despre o eventuală retragere din cursa pentru fotoliul de primar, despre echipa cu care va merge la luptă, dar și despre momentul când va intra efectiv în ”pâine”.

-După anunțul public prin care s-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al municipiului Suceava din partea PSD ați avut o prezență foarte discretă. Au fost motive personale sau care țin de strategia proprie pentru această discreție din viața publică?

-Sunt un om discret, dar foarte conectat la tot ce se numește ”viață publică”. Întâi de toate, mă aflu într-un proces de organizare care e valabil atât în ceea ce privește echipa, cât și pentru renovarea sediului PSD. Da, sigur că se poate interpreta ca fiind și parte din strategie ”tergiversarea” startului campaniei, însă cu siguranță vă spun că nu stau deoparte, ca un spectator. Dimpotrivă. Și apropo de strategie: nu intenționez să răspund cu aceeași monedă atacurilor la adresa mea. De ce? Fiindcă ”ochi pentru ochi” duce pe toată lumea la orbire, or eu doresc să construiesc, începând mai ales prin comunicarea cu oamenii.

Totdeauna am fost o persoană discretă, însă foarte implicată. Mă ocup de lucrurile de bază ce trebuie setate pentru a avea o campanie sănătoasă și puternică. Nu îmi place să mă arunc în declarații și nici să fac lucruri de mântuială. Prefer să analizez un plan de o sută de ori înainte de a-l pune în aplicare. De asta pot să specific clar că nu am renunțat nici o secundă la candidatură și nu există nici un element de nici un fel care să-mi clatine direcția pe care am ales-o.

”Nu există sumă de bani cu care să pot fi cumpărat, iar șantajabil nu sunt”

-Prin această absență s-a vehiculat ideea că nu veți mai candida pentru funcția de primar și că locul dumneavoastră va fi luat, la timpul potrivit, de o altă persoană. Care este realitatea?

-Trăim într-o lume a speculațiilor, iar adversarii mai slabi practică, în general, un război al dezinformării. Voi candida și voi câștiga administrația orașului și spun asta cu siguranța pe care mi-o dau oamenii cu care vorbesc zilnic. La cetățenii Sucevei mă refer. În continuare, realitatea o voi arăta prin fapte și prin prezența mea activă între oameni. Vă asigur că nu există sumă de bani cu care să pot fi cumpărat, iar șantajabil nu sunt... deci: voi intra oficial în cursa pentru Primăria Suceava începând cu luna septembrie 2023 și doar sucevenii mă pot opri, eventual... prin vot. Dar sper să îi conving că sunt nu doar un bun manager, ci și un om de cuvânt care nu-și calcă principiile și nici nu înșală încrederea nimănui.

”Am creat în Spitalul Județean Suceava un sistem împotriva corupției și a șpăgii, așadar ar fi o utopie să fac exact opusul cu imaginea mea publică”

-S-a mai acreditat ideea că ați fi făcut înțelegeri ascunse cu alți candidați pentru a-i ajuta pe aceștia în cursa pentru Primăria Suceava. Există astfel de înțelegeri și dacă da, cu cine?

-Întrebarea asta m-a făcut să zâmbesc. Nu am nicio înțelegere cu nimeni care să-și asocieze imaginea cu persoana mea pentru scopul obținerii unui succes electoral. Ba, mai mult, îi sfătuiesc pe cei care intenționează să-mi propună așa ceva să nici nu încerce. Sunt sigur că vor fi ventilate multe idei de genul ăsta, politice, toate într-o rână cu iz fanatic, atât în prezentul apropiat, cât și în anul care urmează. Sper doar să nu fiu greșit înțeles atunci când le voi ignora. Sunt recunoscut în Suceava ca fiind un caracter integru, deci subiectul acestei întrebări este nejustificat. Am creat în Spitalul Județean Suceava un sistem împotriva corupției și a șpăgii, așadar ar fi o utopie să fac exact opusul cu imaginea mea publică într-o campanie pe care o voi trata cu maximă seriozitate și profesionalism.

”Obiectivul este, evident, câștigarea Primăriei Suceava”

-Care este obiectivul lui Vasile Rîmbu pentru acest an și, în special, pentru alegerile locale de anul viitor?

Pentru acest an, obiectivul meu este mai degrabă de ordin organizatoric. Îmi pun la punct funcționarea și funcționalitatea departamentelor din cadrul echipei de lucru și, în mod neîntrerupt, vorbesc cu câți mai mulți suceveni. Anunț, cu ocazia asta, că imediat ce se termină de renovat sediul, voi fi zilnic acolo pentru oricine vine să vorbească cu mine. Obiectivul este, evident, câștigarea Primăriei Suceava. Personal, nu am nevoie de un impuls în acest sens. Vom câștiga alegerile și vom schimba toate principiile de administrare ale orașului și vom readuce urbea în slujba cetățeanului, vă asigur! Vom implementa o administrație transparentă, în slujba cetățeanului, cu echipe performante și care vor aduce un suflu nou de încredere în tot ceea ce înseamnă administrația unui oraș. Și vreau să menționez cât se poate de clar că nu voi lăsa în urmă nici o categorie socială. Trecutul ne dă tuturor algoritmii atât pentru prezent, cât și pentru viitor, iar noi am rămas prea în urmă la toate capitolele ca să ne permitem să lăsăm pe cineva deoparte.

”Oamenii au început să vină către noi deoarece își doresc schimbarea”

-Aveți o echipă cu care lucrați și pe care v-ați creionat-o pentru a câștiga alegerile din 2024?

-Echipa e alcătuită în proporție de aproximativ 50%. Nu mă grăbesc, pentru ca nimeni să nu rămână în ofsaid de propria-mi pripeală. Analizez bine fiindcă sunt conștient de responsabilitățile fiecăruia și ignor, în zarva plină de nume și evenimente, ”recomandări” despre care simt că sunt nepotrivite. Cum spuneam, echipa există și se completează de la o zi la alta, oamenii au început să vină către noi deoarece își doresc schimbarea, ceea ce îmi dă încredere că pot face la nivel administrativ local aceeași performanță pe care am făcut-o la Spitalul Județean.

”Mă bazez 100% pe sprijinul colegilor din PSD, dar și al celor ce vor veni alături de noi în partid”

-Vă bazați 100% pe sprijinul colegilor din PSD pentru a vă atinge obiectivele politice?

-Sunt un ”politician” nealiniat la standardul politicianului contemporan. Ce vă spun clar și răspicat e că la Primăria Suceava, dacă sucevenii mă vor învesti cu încrederea lor, nu voi face politică, ci administrație. Nu am incendii ideologice de propagat și nici nu voi aglomera spațiul public cu vorbe pe lipse de idei și cu efect de bumerang, numai ca să arăt că sunt politician. Evident că mă bazez 100% pe sprijinul colegilor din PSD, dar și al celor ce vor veni în continuare alături de noi în partid. Vom crea un sistem bazat pe performanță, îi vom implica pe toți membrii și vom folosi abilitățile fiecărui om ce simte că dorește să aducă o schimbare pozitivă acestui oraș. Mereu, din exterior fiind, priveam cu admirație spre ”pepiniera de cadre” a PSD-ului. Aici sunt oameni din toate generațiile, și bine calificați pentru toate departamentele administrative ale unei unități administrativ teritoriale. Forma finală a echipei, atunci când va fi ea, o voi prezenta public cu deja o anticipată mândrie. Vă asigur.