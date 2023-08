Joi, 24 August 2023 (16:19:14)

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului au anunțat că au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați, ambii aflați sub control judiciar și ambii puși sub acuzare pentru trei infracțiuni, respectiv conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și conducerea unei vehicul neînmatriculat.

În aceeași seară, la intervale scurte de timp, cei doi au condus aceeași mașină.

În primul episod al cazului, pe 29 iulie, în jurul orei 20.50, primul inculpat a condus un autoturism VW (care avea numerele provizorii expirate din mai 2023) pe un drum comunal, fiind oprit de un echipaj de poliție. Bărbatul nu are permis de conducere și era vizibil băut. Ulterior, probele de sânge au indicat concentrațiile de 2,58, respectiv 2,48 g/l alcool pur în sânge.

Partea ieșită din comun a cazului avea să urmeze.

După ce primul inculpat a fost condus de polițiști la Spitalul Gura Humorului, unde i s-au recoltat probe biologice, la volanul autoturismului s-a urcat cel de-al doilea inculpat, care fusese inițial pasager.

În aceeași zi, puțin după ora 22.00, un martor a sunat la 112 și anunțat că un autoturism a intrat într-o curte, distrugând poarta de acces.

Polițiștii au constatat cu surprindere că este vorba de același VW. Acest al doilea ”șofer”, intrat cu mașina în gard, nu are nici el permis de conducere și avea o îmbibație alcoolică de 1,46 g/l alcool pur în sânge prima probă, respectiv de 1,31 g/l alcool pur în sânge proba doi.

Încă un caz care spune multe despre gradul de pericol public reprezentat de mulți, mult prea mulți suceveni.

Dosarul se va judeca în prima fază la Judecătoria Gura Humorului.