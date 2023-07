Până pe 23 iulie, la Muzeul de Istorie

Miercuri, 12 Iulie 2023 (12:57:19)

Iubitorii de artă mai au timp până pe 23 iulie 2023 să admire 42 de lucrări, acuarele și culori în ulei, realizate de pictorul Dumitru Rusu (născut pe 6 noiembrie 1938, la Ilișești), expuse în Foaierul Muzeului de Istorie Suceava. Sunt lucrări care ilustrează satul bucovinean „cu tot ceea ce are el mai frumos și mai sfânt, o memorie a spațiului și a timpului în care trăiește pictorul”.

La vernisajul expoziției de pictură „Prin Bucovina”, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a spus că deschiderea expoziției înseamnă de fapt o modalitate „de a-l sărbători pe domnul Dumitru Rusu, la o vârstă respectabilă. Din păcate, Suceava încă nu are un Muzeu de Arte. Așteptăm să găsim o soluție de finanțare. Așa că lucrările se află în acest spațiu expozițional, în Foaierul Muzeului de Istorie, cel mai bun spațiu pentru artă contemporană, fiind cel mai vizitat. Eu sunt adeptul expozițiilor de autor. (...) Sperăm ca în această perioadă tot mai multă lume să-l descopere pe domnul Rusu, pe pictorul Dumitru Rusu și lucrările sale”.

„Armoniile sale au darul să subjuge și să farmece pe privitor, emanând un lirism memorabil”

Invitată să vorbească despre pictorul Dumitru Rusu și lucrările sale, criticul de artă Delia Leizeriuc a apreciat că, de această dată, Dumitru Rusu, peisagist de excepție, ne încântă cu o retrospectivă atent aleasă, în care o selecție de 42 de lucrări realizate atât în acuarelă, cât și în ulei pe pânză și-au găsit armonios locul pe simezele foaierului Muzeului de Istorie din incinta Muzeului Național al Bucovinei.

„Pictura artistului Dumitru Rusu gravitează în jurul unei coerențe și simplități magistrale. Reacția sa naturală și intuitivă în fața mediului exterior prezintă o înlănțuire divizată în mai multe fragmente ale realității, ce se acumulează într-un tot unitar complex și plăcut închegat, învăluind rapid surprinderea acelei realității, dar cuprinsă de o reală prospețime”, a spus Delia Leizeriuc.

Ea a vorbit și despre tehnica folosită de artist, apreciind că „tehnica picturii sale apare ca fiind una spontană și aplicată cu nonșalanță, dar în același timp cu acea siguranță de maestru. Armoniile sale au darul să subjuge și să farmece pe privitor, emanând un lirism memorabil”. Criticul de artă Delia Leizeriuc a mai adăugat că „sentimentul imprimat lucrărilor de artă au un caracter individual, o structură formală și concretă și mă încântă nespus prezentarea atât de naturală, de calmă și primitoare a naturii, a sânului protectiv al comunității rurale, a zonelor cu încărcătură energetică mare ce exaltă un sentiment etic”.

„Diplomă de excelență”, în semn de recunoaștere

Prof. Loredana Mihaela Ceică a fost prezentă la eveniment „în calitate de elevă, de această dată”. Ea i-a mulțumit profesorului și pictorului Dumitru Rusu pentru tot cea făcut pentru ea, „pentru dragostea cu care mi-ați sădit în suflet iubirea pentru frumos, dragostea pentru educația plastică, acolo, la catedră, în momentul în care eram un biet copil în clasa a V-a. Apoi, am continuat să fac desene pe sub masă până în clasa a VIII-a. Nu mi-a plăcut matematica. Îmi doream mult să merg la Colegiul de Artă, dar atunci era doar la Iași, și datorită profesorului Rusu, care mi-a marcat destinul, am urmat Colegiul de Artă <Ciprian Porumbescu>, care s-a înființat în anul în care eu eram în clasa a VIII-a, fiind în prima generație a Colegiului de Artă sucevean”.

În calitate de inspector şcolar pentru arte, prof. Loredana Mihaela Ceică i-a înmânat profesorului Dumitru Rusu o Diplomă de excelenţă: „în semn de recunoaştere a meritelor excepţionale din întreaga activitate desfășurată cu devotament, cu competență în slujba nobilelor idealuri ale educației, în calitate de profesor şi artist plastic, care prin lucrările dumnealui încearcă să zugrăvească nu numai frumusețea acestor locuri, dar și încărcătura lor spirituală”. Ani la rând, generații după generații au trecut prin mâinile profesorului Rusu, generații de copii care au îndrăgit artele plastice datorită profesorului lor și vorbesc frumos și acum despre el.

„M-ați făcut să întineresc, deși anii spun altceva, dar eu mă simt tânăr”

Artistul plastic Dumitru Rusu, „senior al artelor plastice bucovinene”, s-a bucurat la vernisaj de prezența unui număr mare de prieteni, iubitori de artă, elevi, oameni care au venit să-l felicite, să-i spună un sincer „mulţumesc” pentru că le-a schimbat destinul sau pentru că i-a îndrumat spre drumul artei într-un mod sincer şi profesionist.„Sunt extrem de emoționat, normal, mai ales că mi-am amintit, în timp ce vorbea Loredana Ceică, de cum mă adresam eu elevilor mei: <Ce faceți, maeștrii?>, pentru că în fiecare dintre ei este un maestru. Trebuie doar să-l descoperi. Așa am trecut eu prin învățământ și sper că am făcut bine, pentru că majoritatea celor prezenți mi-au fost elevi, am petrecut măcar doi, trei ani împreună. Dacă am făcut bine, mă onorez. Nu cred că am făcut rău nimănui, pentru că eu am o vorbă: <Numai bine, rău la nimeni>. Vă mulțumesc din suflet vă ați venit la vernisaj, că m-ați făcut să întineresc, deși anii spun altceva, dar eu mă simt tânăr. Vă mulțumesc!”, a spus artistul Dumitru Rusu.

El a pictat mereu ceea ce este frumos, ceea ce aduce bucurie, ceea ce-l încântă pe el şi pe noi, cei care-i privim opera. Tablourile sale vorbesc despre iubirile sale, despre lumina dimineții, a amiezii, despre sentimente. Nu ratați Expoziția „Prin Bucovina”, semnată de Dumitru Rusu, de la Muzeului Național al Bucovinei – Foaierul Muzeului de Istorie Suceava, care poate fi vizitată până pe 23 iulie 2023.