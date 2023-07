Miercuri, 12 Iulie 2023 (16:33:29)

Administrația locală ar trebui să găsească altă variantă de a sprijini fotbalul la Suceava, consideră viceprimarul Lucian Harșovschi, care a spus „și bătuți, și nepromovați, și cu banii luați - e cam mult!”.

La finele conferinței de presă de miercuri, reprezentantul administrației locale sucevene și-a spus oful vizavi de o situație ciudată, care vizează activitățile celor de la clubul sportiv Foresta, dar nu pe teren.

„Ce mă supără este faptul că primim telefoane de la fel de fel de unități hoteliere din Suceava să ne întrebe dacă mai dăm bani la Foresta că ei au de primit bani și ne acuză pe noi că nu dăm banii. Vreau să fiu foarte clar. Primăria a finanțat în acest an un proiect cu 3 milioane de lei, iar cei de la Foresta trebuiau să vină cu justificări cum au cheltuit acești bani. Primăria a alocat până acum o primă tranșă de 900.000 de lei. Pentru a da restul de bani trebuie să aducă documente justificative. Prin urmare, afirmațiile astea că primăria are datorii sunt false. Să le dea banii ACS Foresta. Văd că are multe datorii, inclusiv la Finanțe vreo 1,8 milioane de lei”, a spus Lucian Harșovschi.

Numai din solicitările adresate municipalității rezultă că datoriile celor de la Foresta Suceava către unitățile hoteliere din oraș sunt de ordinul sutelor de mii de lei, pentru cazare și masă.

Reprezentatul Primăriei Suceava a spus că deși este un susținător al sporturilor, inclusiv al fotbalului, până acum s-a abținut de la comentarii, doar că actuala formulă de susținere a acestui sport nu a funcționat cum ar fi trebuit, deși a fost acordat cel mai mare sprijin financiar pentru o echipă de Liga a III-a.

„Trebuie găsită o altă soluție sau alte variante pentru a sprijini fotbalul la Suceava pentru că așa cum a fost acum - și bătuți, și nepromovați, și cu banii luați - e cam mult! Pentru următorul sezon competițional trebuie să fie o diferență mare de atitudine din partea clubului sportiv, care o fi el, dar mai ales să se construiască ceva pentru iubitorii de fotbal”, a spus Harșovschi, care e foarte rezervat vizavi de viitorul Forestei.

„Eu spun că lucrurile nu sunt în regulă și că ar trebui să construim o altă echipă, poate cu Juniorul. Este o părere personală. Până acum nu m-am exprimat public, însă cred că e deja prea mult. Mult, și e vorba de banii sucevenilor... Foresta are datorii la Finanțe, are datorii la fel de fel de hoteluri din oraș”, a afirmat recent viceprimarul și la o emisiune la Radio Top, adăugând că situația de acolo ar trebui să intre în atenția instituțiilor statului.