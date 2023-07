Miercuri, 12 Iulie 2023 (16:25:46)

În perioada 7-9 iulie 2023, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat cea de-a VII-a ediție a Expoziţiei de Inovare si Educație Creativă pentru Tineret (ICE-USV), cu sprijinul Forumului Inventatorilor Români și al Asociației Generale a Inginerilor din România.

Evenimentul, care face parte din programul proiectului Pro-USV-Biom, a beneficiat și de susținerea unor firme din județul Suceava: SC Assist Software SRL, SC Prod Alcar Impex SRL, SC SAVCOM SRL, SC Tehnoelectric SRL, SC Conin SRL, SC Econfaire SRL. În cadrul expoziției, tinerii inventatori și-au expus ideile sub formă de postere sau prototipuri, care au fost analizate de către juriul competiției.

De asemenea, evenimentul a găzduit un workshop și 14 prezentări, într-o secțiune 10-InSTEAD, pe teme legate de inovare în știință, tehnologie, inginerie, artă și design, la care au participat cercetători și cadre didactice de la universitatea suceveană și din țară.

Prezentările au avut ca subiect organizarea și managementul activităților de cercetare și al proiectelor, dezvoltarea creativității, comunicarea publică și diseminarea rezultatelor cercetării, stimularea antreprenoriatului.

Prezentările 10-InSTEAD au fost susținute de către membrii proiectului „Centrul de orientare, asociere și consiliere în cariera de cercetător pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est a României în cadrul Universităţii <Ștefan cel Mare> din Suceava (COACH USV)”, singurul centru regional de consiliere în cariera de cercetător pentru Regiunea Nord-Est, asociat European Research Area Talent Platform.

La ediția din acest an a Expoziției ICE-USV au fost înregistrate 140 de lucrări, cu autori din România, Croația, Polonia, Taiwan și Republica Moldova, reprezentând diferite asociații, institute de cercetare și universități: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Universitatea de Stat din Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, Casa de Cultură a Studenților din Sibiu, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițeanu”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași etc.

· Premii

Pe lângă medaliile de aur, argint și bronz, au fost acordate și 3 premii speciale, după cum urmează: Premiul Best international innovation a fost acordat Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; Premiul Best engineering innovation a fost înmânat unui grup de studenți de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, pentru invenția „Hand rehabilitation and evaluation system”, având ca autori pe Roman Andrei-Iulian, Poboroniuc Marian-Silviu, Piseru Teodora și Piseru Emanuel-Andrei; Premiul special al expoziției ICE-USV 2023 a fost primit de delegația Universității Tehnice a Moldovei pentru invenția „Motor hexafazat”, având ca autori pe Răileanu Corneliu, Burduniuc Marcel și Guțu Grigorie.

Totodată, Casa de Cultură a Studenților din Sibiu a primit Diploma de excelență și Medalia USV pentru lucrările prezentate şi promovarea conceptului de Smart Energy în cadrul ICE-USV 2023.