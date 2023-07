A fost și încă este momentul sferturilor la Wimbledon, deci e bine-venit un prim moment de bilanț, de comparație a sferturilor proiectate cu cele reale. Pe fiecare parte de tablou avem 3 capi de serie din 4 care și-au respectat statutul și au atins această fază. Așadar e mai ușor de arătat cu degetul spre cei care s-au pierdut pe drum. Unul e Ruud, plecat acasă pe ușa din dos încă din turul secund, celălalt e Tsitsipas, care însă are o poveste în spate. Grecul a început cu două tururi care în alte vremuri ar fi putut fi ultimele din turneu! 5 seturi cu Thiem, 5 seturi cu Murray, ambele meciuri întinse pe câte două zile, apoi și-a tras puțin sufletul cu Djere, până a dat peste showman-ul Eubanks, iar lunganul american l-a întins până Tsitsipas a întins-o acasă! Eubanks joacă azi cu Medvedev și nu-l mai văd în turneu. Celălalt intrus este rusul Safiulin, pentru care Sinner a zis grazie și a trecut cu mai puțină grație și mai mult efort. Astfel, italianul a mai avansat un tur față de anul trecut când îl elimina Djokovic. Sârbul o poate face și acum, dacă va fi trecut aseară de Rubliov. Oare să îmi cer scuze pentru acel ”dacă”? Am apucat să văd primele două seturi, iar Rubliov începuse cu aceeași atitudine de acum ceva timp, în fața lui Medvedev, când a refuzat să piardă încă o dată, însă în setul secund sârbul a pornit tăvălugul. Apropo de Djokovic, acesta fusese deja testat de Hurkacz, cu care a fost în primele două seturi de fiecare dată la 6-6 în tie-break, păcălindu-l însă de fiecare dată. Degeaba l-a câștigat polonezul pe următorul, cheltuise în van prea multă energie.

Tot azi avem poate cel mai așteptat sfert, Alcaraz – Rune. Nu-l văd bine pe danez, în fața căruia s-a emoționat aiurea Dimitrov în două tie-break-uri, ambele pierdute. O fi Rune talentat, copil teribil etc, dar Alcaraz e cel care are factorul X, chiar îl are.

Nu pot încheia decât cu aplauze pentru performanța tinerei mămici Svitolina, care și-a lăsat fiica de 6 luni în grija tatălui Monfils, pentru a veni la Wimbledon și a face senzație! A eliminat-o pe Swiantek și va juca pentru prezența în finală cu Vondroușova. Astăzi se joacă ultimele două sferturi, iar dacă trec mai departe favoritele Sabalenka și Rîbakina, Wimbledonul feminin va deveni o afacere est-europeană.