Joi, 22 Iunie 2023 (15:19:43)

91 elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung au participat, pentru șase zile, la o tabără de instrucție, la Colibița.

Tabăra a urmărit perfecționarea deprinderilor dobândite în cei trei ani de studiu la disciplina Pregătire militară și a adus elevilor, pe lângă activitățile practice, multe momente de bucurie.

„Pentru câteva zile, la Colibița, cuvântul <instrucție> a căpătat alte valențe pentru noi, elevii Companiei 1, cu toate că timpul a trecut nemilos. Rigorile acestui cuvânt s-au transformat în zâmbete, joc, prietenie și unitate. Nimic nu ar fi fost la fel fără acestea, totul s-a petrecut împreună, de la prima activitate până la cea cu care am încheiat experiența aceasta”, au transmis elevii.

Activitățile au fost complexe, cuprinzând aplicații de topografie militară, exerciții de prim ajutor și tehnici de supraviețuire.

Sub îndrumarea instructorilor militari din colegiu: maior Daniel Galben, locotenent Ion Ștefănoaia, locotenent Gabriel Poenar, locotenent Daniel Buliga și a subofițerului de comandă-plutonier adjutant Daniel Pintilei, a sergentului-major Ioan Costan și a doamnei asistente, Loredana Agapi, precum și cu sprijinul militarilor din cadrul Brigăzii 81 Mecanizate „General Grigore Bălan” din Bistrița, elevii militari au avut oportunitatea de a realiza adăposturi și diferite tipuri de focuri cu ajutorul mijloacelor improvizate, de a construi capcane și de a descoperi diferite tehnici de filtrare, purificare și de păstrare a apei.

· Impresiile elevilor

“Peisajele, care te fac să te simți ca într-un basm, cu zone sălbatice, dar frumoase, au fost parcurse în marșuri de elevii noștri: Vârful Bistricior, situat la 1990 de metri altitudine, Vârful Piatra lui Orban, situat la 1431 de metri altitudine și rezervația naturală Tăul Zânelor, aflată la 1214 metri altitudine.

Zona Colibiței, situată între doi munți, Călimani și Bârgău, a fost străbătută cu entuziasm de elevii colegiului, iar Lacul Colibița, unde s-au plimbat cu barca și cu hidrobicicletele, i-a cucerit prin farmecul aparte”, au transmis reprezentanții colegiului.

La rândul lor, elevii Companiei 1 au povestit: „La începutul taberei, vremea nu părea să fie de partea noastră, dar am reușit să exersăm noțiunile de topografie militară învățate. Ploaia nu ne-a oprit să urcăm pe Vârful Bistriciorul sau să vizităm rezervația naturală Tăul Zânelor, iar 22.000 de pași mai târziu ne-am bucurat de o priveliște minunată. Zilele următoare au fost mai însorite și am fost martorii unei ședințe de tragere în Poligonul Livezile, executată de militarii din Batalionul 812 Infanterie Bistrița. Spre seară am avut parte de o activitate de relaxare pe Lacul Colibița. Am reușit să aplicăm noțiunile de pregătire militară studiate și cele învățate de la militarii Brigăzii 81 Mecanizată în cadrul unor exerciții de supraviețuire. Vom părăsi tabăra cu mai multe cunoștințe despre aprinderea focului, realizarea unui adăpost sau a unor capcane în natură. Vârful Piatra lui Orban a fost încă un punct bifat pe lista obiectivelor din zonă, care ne-a adus în fața ochilor o minunată priveliște. Finalul taberei ne-a adus o surpriză inedită, întrucât ni s-a alăturat domnul comandant, însoțit de doamna director și de profesorii diriginți. Am împărțit cu dumnealor impresii despre această experiență și am petrecut timp împreună, într-o altă manieră decât suntem obișnuiți în liceu”.