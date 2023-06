Agresiune

Incident violent petrecut marți în centrul Sucevei – șoferul unui microbuz TPL a fost făcut „knockout” de un fost luptător de arte marțiale mixte.

Evenimentul s-a petrecut în stația de autobuz din Centru, pe sensul de mers către Burdujeni, acolo unde microbuzele de pe liniile secundare, precum 15, 22 sau 23 au un timp de staționare și ore fixe de plecare.

În momentul în care un loc din capătul stației s-a eliberat, șoferul de pe linia 15, vrând să facă loc la autobuzele care veneau din spate, s-a îndreptat acolo, doar că în zona respectivă a parcat un taxi.

„I-am spus să dea în față să pot parca, nu a vrut, încât am parcat paralel cu el, să nu încurc traficul. Apoi m-am dat jos din mașină, iar la scurt timp, din spate a venit o persoană care a spus că <voi, șoferii de la TPL, sunteți toți niște proști!>. Nu știu ce am apucat să răspund, că m-am trezit cu pumnul lui în figură și am căzut pe trotuar”, povestește I.C., care, în urma agresiunii are buza „spartă” în mai multe locuri, din nas i-a curs sânge, iar de la căzătură este lovit la cotul stâng și la genunchiul drept.

Cazul a fost semnalat la 112, iar din cercetări a rezultat că șoferul TPL a fost lovit de o rudă mai tânără a taximetristului „blocat” de microbuzul oprit în dreptul mașinii, cei doi având stabilit acolo punct de întâlnire.

„Dacă nu putea pleca îmi putea spune, că mutam microbuzul puțin...dar putea ieși...doar că trebuia să facă mai multe manevre”, spune resemnat șoferul TPL, care are nevoie de 11-13 zile de îngrijiri medicale.