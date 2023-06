Luni, 12 Iunie 2023 (11:59:15)

Direcția de Sănătate Publică, în parteneriat cu Asociaţia Addictless, Clinica Aliat Suceava și localitățile cu asistență medicală comunitară, desfășoară în luna iunie o campanie de informare despre efectele consumului de alcool, care vizează în special tinerii și adolescenții. Sub sloganul „Dacă ai sub 25 ani, chiar și o cantitate mică de alcool consumat îți poate afecta sănătatea! Nu risca! Informează-te!”, campania are ca scop prevenirea consumului de alcool și a efectelor consumului de alcool la tineri.

Directorul DSP Suceava, Daniela Odeh, a arătat că asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari pot face evaluarea consumului de alcool prin testarea AUDIT, iar persoanele testate cu consum problematic de alcool (riscant și nociv) vor fi îndrumate către medicul de familie și serviciile medicale și psihologice specializate. Deși săptămâna rezervată acestei testări, la nivel național, este 19-25 iunie, în județul Suceava testarea AUDIT se poate face pe tot parcursul lunii iunie, în toate comunele/satele unde există asistenți comunitari și mediatori sanitari, ei „având datoria de a identifica aceste persoane vulnerabile, printre care și cei aflați la risc de a dezvolta boli cauzate de consumul de alcool”, după cum a explicat directorul DSP.

De asemenea, asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari vor testa pacienții la risc și în timpul vizitelor la domiciliu pe care le fac periodic. Localitățile din județ unde își desfășoară activitatea asistenți medicali comunitari sunt: Arbore, Berchișești, Bilca, Bogdănești, Boroaia, Breaza, Brodina, Broșteni, Bunești, Cacica, Cajvana, Ciocănești, Ciprian Porumbescu, Cârlibaba, Comănești, Coșna, Cornu Luncii, Crucea, Dolhasca, Dolhești, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Dornești, Drăgușeni, Dumbrăveni, Forăști, Frasin Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Gălănești, Grămești, Hânțești, Horodniceni, Iaslovăț, Ipotești, Ilișești, Izvoarele Sucevei, Liteni, Mănăstirea Humorului, Mălini, Moldova Sulița, Moara, Moldovița, Ostra, Panaci, Pătrăuți, Păltinoasa, Pârteștii de Jos, Poiana Stampei, Putna, Slatina, Straja, Stulpicani, Șerbăuți, Todirești, Ulma, Valea Moldovei, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Vulturești, Zamostea, Zvoriștea.

Specialiștii atenționează că, în privința consumului de alcool, nu există o „limită de siguranță”, riscul de deteriorare a sănătății crescând cu fiecare băutură alcoolică consumată. Ei fac apel la adulți, să fie un model pentru tineri și să nu consume băuturi alcoolice în prezența copiilor și adolescenților: „Asigurați-vă că adolescenții și copiii nu au acces la băuturi alcoolice; Nu încurajați procurarea de băuturi alcoolice pentru tinerii sub 18 ani; Implicați-vă în organizarea petrecerilor și a întâlnirilor adolescenților pentru a evita consumul de alcool. Supravegheați-i în timp ce urmăresc materiale audio-vizuale (inclusiv televizorul), deoarece pot fi expuși publicității la alcool care poate stimula inițierea timpurie a consumului de alcool”, sunt mesajele specialiștilor, adresate adulților.

Statisticile arată că unul din 5 adolescenți de 15 ani din Europa a fost în stare de ebrietate cel puțin de două ori în viață. În România, unul din 10 băieți și una din 20 dintre fetele de 15 ani au fost în stare de ebrietate de cel puțin două ori în viața lor.

Frecvența consumului excesiv de alcool în România este de 33% la bărbați și 15,4 % la femei, comparativ cu media UE, de 20,1 % la bărbați și 10 % la femei. Conform studiului YRBSS 2022, 6 din 10 liceeni din România (15-18 ani) au raportat că au consumat alcool cel puțin una-două zile, în ultimele 30 de zile.

Campania de prevenire a consumului de alcool este finanțată de către Ministerul Sănătății prin Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății. Suportul metodologic al campaniei este asigurat de Institutul Național de Sănătate Publică.