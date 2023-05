Miercuri, 31 Mai 2023 (14:47:00)

„Dă-i Aripi lui George!”. Aleargă pentru un băiețel în vârstă de 5 ani și jumătate, copil cu autism, care are nevoie urgent de ajutor. Mesajele vin din partea Asociației Club Sportiv TRIB (Trail Running in Bucovina) Suceava, care organizează duminică, 18 iunie 2023, la ora 11:00, în zona de Agrement Râul Suceava, o acțiune - alergare cu strângere de fonduri pentru micuțul Andrei Gheorghe Buburuzan, din Fălticeni, care își dorește „o viață normală”. Participarea la alergare este gratuită. „Donezi cât vrei, alergi cât poți! Poți dona prin ordin de plată sau direct la eveniment”, spun organizatorii.

George, care a primit un diagnostic de tulburare de spectru autist, cu comportament hiperkinetic și afectare gravă a limbajului funcțional, are nevoie de un tratament costisitor la Viena. Este vorba de 15.000 de euro, sumă care ar putea să-l ajute pe copil să ducă o viață normală. Băiețelul are nevoie de cinci operații succesive cu celule stem, proceduri care ar trebui să fie efectuate la Viena. „Rezultatul fiecărei operații <promite> să îi redea până la 20% din recuperarea dorită. Prima operație a avut loc în septembrie 2022 și i-a adus multe beneficii pe partea comportamentală. Atât medicii, cât și părinții sunt încrezători și doresc să continue. Pentru prima operație, părinții au împrumutat banii și abia au reușit să îi returneze. Nu își permit, financiar, să susțină o nouă intervenție. Pentru îngerașul lor apelează la noi și la mărinimia noastră. Cu fiecare 15.000 de euro George poate fi tot mai aproape de lumea reală care ne înconjoară”, este, pe scurt, povestea acestui copil. Momentan, părinții fac sacrificii pentru terapia și tratamentul necesar copilului lor. În plus, ei fac naveta, zilnic, din Botoșana la Fălticeni, la Grădinița specială, unde George a fost integrat. Pentru a-și ajuta copilul, părinții acestuia au înființat o asociație: „Asociația aripi pentru George”, unde puteți să donați, fiecare după posibilități. George merită să fie ajutat, merită să aibă o copilărie normală. Pentru a-i oferi aripi lui George, poți alege să donezi în contul Asociației Aripi Pentru George, RO05BRDE340SV88337903400 sau poți dona în numerar, direct la evenimentul care va avea loc pe 18 iunie, la ora 11:00, zona de Agrement Râul Suceava.