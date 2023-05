Miercuri, 3 Mai 2023 (14:53:27)

În cadrul unei vechi tradiții a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, în perioada 4-5 mai 2023, Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri din cadrul USV, în parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din România și Institutul de Studii Financiare, organizează cea de-a XIX-a ediție a conferinței științifice „Challenges and Opportunities for a Sustainable Development” (”Provocări și oportunități pentru o dezvoltare sustenabilă”).

În cadrul evenimentului găzduit de USV vor participa specialiști şi experți recunoscuți la nivel național, alături de reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară şi ai Institutului de Studii Financiare. Îi numim astfel pe Daniel Apostol, manager comunicare la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, Marian Siminică, director executiv la Institutul de Studii Financiare din România, Cătălin Câmpeanu, asistent manager al Institutului de Studii Financiare, Florin Jianu în calitate de președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Liliana Aghiorghicesei, vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Luminița Chihai, vicepreședinte al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin din România.

De asemenea, în cadrul conferinței internaționale comunitatea academică suceveană va primi vizita unor personalități de notorietate din domeniul științific, printre care: Gabriela Țigu de la Academia de Studii Economice – București, Luigia Petti de la Universitatea „G. d'Annunzio" Chieti – Pescara, Italia, Doina Iacoban, subsecretar de stat la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, Thel Augusto Monteiro de la Pontifical Catholic University of Campinas, Brazilia și în format online, Salif Kone din partea The African School of Economics – Abidjan, Coasta de Fildeș.

Joi, 4 mai, în prima zi a conferinței va fi organizat panelul de dezbateri intitulat „Rolul educației financiare în asigurarea sustenabilității”, care îşi propune să surprindă impactul noilor modificări legislative europene asupra piețelor financiare din România, indiferent că este vorba despre reziliență financiară, de preocupări în raportările nefinanciare sau de standarde uniforme de raportare contabilă. În acest context, liderii de opinie sunt invitați să dezbată şi să propună acțiuni care să răspundă riscurilor și oportunităților pe care evenimentele recente le prezintă pentru rezistența pe termen lung și succesul în afaceri al companiilor.

Evenimentul va beneficia de prezența reglementatorilor din domeniul financiar, a asociațiilor profesionale, a cadrelor didactice, precum și a cercetătorilor din domeniul economic. Temele dezbătute vor include, printre altele: sustenabilitate şi educație financiară, integrarea educației financiare în familie și beneficiile cercetării științifice.

Evenimentul se va bucura de participarea a numeroase cadre didactice din țară şi din străinătate, reprezentând țări de pe 4 continente precum Albania, Regatul Unit, Brazilia, Bulgaria, Canada, Coasta de Fildeș, Franța, Georgia, Germania, Italia, Kazahstan, Maroc, Republica Moldova, Spania, Ucraina și Turcia, studenți și doctoranzi, atât din cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri (USV), cât și din alte centre universitare din țară, membre ale Asociației Facultăților de Economie din România (AFER). Programul celei de-a doua zile a conferinței va include și o serie de vizite tematice în județul Suceava.