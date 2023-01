Joi, 19 Ianuarie 2023 (12:15:50)

Activistul de mediu Daniel Bodnar a solicitat ca operațiunea de inventariere a materialului lemnos dintr-un autotren să fie reluată după ce primul cubaj, al silvicultorilor de la Falcău, a evidențiat că era transportată în plus față de ce era în acte cantitatea de 8,3 mc lemn. Miza acestei măsurători este imensă pentru că dacă ar fi vorba de peste 10 mc lemn transportat ilegal s-ar ajunge la dosar penal și la confiscarea mijlocului de transport.

Miercuri, în jurul orei 16.30, polițiștii de la Vicovu de Sus au primit o sesizare de la activistul de mediul Daniel Bodnar cu privire la faptul că pe drumul județean din Brodina se deplasează un camion care transportă ilegal material lemnos.

Pe raza satului Falcău, echipajul a interceptat autotrenul Scania, cu remorcă, care transporta material lemnos.

Pentru transport exista aviz, însă au existat de la început suspiciuni de supraîncărcare.

Polițiștii au luat legătura cu reprezentanți din cadrul Ocolului Silvic Falcău și cu cei din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, iar autoutilitara și remorca au fost conduse la Cantonul Silvic de pe raza comunei Straja, pentru a fi inventariată cantitatea de material lemnos transportat.

Inventarierea efectuată de un pădurar și un inginer silvic din cadrul Ocolului Silvic Falcău a stabilit că era transportată cantitatea totală de 48,67 mc specia molid. Conform avizelor de însoțire a materialului lemnos s-a stabilit faptul că autoutilitara transporta în plus un volum total de 8,3 mc lemn molid rășinoase.

Activistul de mediu le-a spus polițiștilor că are suspiciuni privind acuratețea măsurătorii, mai ales că șoferul este din zonă și se cunoaște cu lucrătorii silvici.



Polițiștii au dispus ca autotrenul să rămână sechestrat pentru reinventarierea materialului lemnos, de către lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, cu paza asigurată de oamenii legii.

”Trebuie să ne unim și să spargem odată ,,clubul” ăsta de hoți! Nu este normal să fie favorizați mereu cei care au relații și influență! Asta este rețeta ,,succesului” pentru unii pădurari milionari din zonă, iar alții se chinuie cu salarii de 4-5000 RON”, a scris pe pagina sa de facebook activistul Daniel Bodnar.

Acesta face referire la cât de importantă este o măsurătoare 100% corectă. Iar în cazul de față o eroare de 2 mc poate schimba radical datele problemei. Sigur, rămâne de văzut ce va ieși și la a doua măsurătoare, efectuată de inspectorii de la Garda Forestieră Suceava, pădurarul și inginerul silvic neputând fi acuzați deocamdată de nimic.