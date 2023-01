Studii peste hotare

Un elev al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, olimpic la informatică, își va continua ascensiunea la nivel internațional, la începutul acestui an fiind înștiințat că una dintre cele mai puternice universități din lume vrea să îl aibă student.

După un proces de admitere complex, Ștefan Domunco a fost acceptat la Universitatea Oxford, unde va aprofunda Știința calculatoarelor (Computer Science), domeniu care-l pasionează încă din gimnaziu.

„Am optat pentru Universitatea Oxford pentru că în acest moment este unul dintre cele mai bune locuri din lume în care poți să studiezi informatica. După câteva discuții pe care le-am avut cu foști absolvenți ai acestei universități am ajuns la concluzia că sistemul britanic mi se potrivește foarte bine. Ce mi-a atras atenția și mi-a plăcut este faptul că există un tutore, un mentor, la fiecare 2-3 studenți și am sentimentul că o astfel de relație nu este o relație rece elev - profesor, ci mai degrabă una mai apropiată, de colaborare. Un alt aspect interesant este modul de predare prin care ești învățat să înveți noțiunile abstracte prin raportare la viața de zi cu zi. În primul an știu că se pune mult accent pe matematică, apoi se studiază securitate informatică, inteligență artificială, domenii de care sunt interesat”, mărturisește adolescentul.

Ștefan a mai aplicat la alte patru universități din Marea Britanie - Imperial College London, UCL - University College London, Warwick și la King’s College și în Olanda a aplicat la Universitatea Delft.

„În eseul de admitere am asemănat rezolvarea problemelor de informatică cu un concert rock”

Procesul de admitere la Oxford a început din toamna anului trecut, când tânărul a trimis o scrisoare de intenție (eseu) şi o recomandare din partea profesoarei sale de informatică, Daniela Marcu.

„În eseu am vorbit despre pasiunea mea pentru informatică, despre premiile pe care le-am obținut de-a lungul timpului, activități extrașcolare în care am fost implicat – Trupa de improvizație PI, Clubul Games & Apps la a cărui înființare am participat împreună cu colegul meu Șerban Orza, activități de voluntariat în cadrul Asociației Interact Suceava etc. În cadrul eseului am simțit nevoia să unesc cele două pasiuni ale mele, informatica și muzica rock. Am descris rezolvarea problemelor de informatică cu susținerea unui concert rock. Cerințele problemelor le-am asemănat cu piesa de deschidere a concertului, piesa care trebuie să anime, să stârnească interesul, să antreneze, să capteze. Chichițele problemelor le-am asemănat cu notele de la bas, iar conexiunile pe care le faci pentru rezolvarea problemelor le-am asemănat cu un solo de chitară. De asemenea, am descris problemele pentru care inițial nu ai nici o idee de rezolvare cu piesele noi care apar în cadrul unui concert. În ambele situații, până ajungi să le înțelegi, să le simți, să ajungi să îți placă, trebuie să te obișnuiești cu ele, să le recitești și să le asculți de câteva ori”, povestește ștefanistul.

După prima etapă a urmat, la începutul lunii noiembrie, un examen scris la matematică, eliminatoriu, cu un nivel ridicat de dificultate, la Iași, la British Council.

Ștefan a fost acceptat în faza următoare, cea a interviurilor online (trei la număr), evaluatorii de la Oxford urmărind cu precădere ideile candidatului, modul de abordare a problemelor, raționamentul și logica în rezolvarea lor.

„Profesorii vor să vadă raționamentul candidatului, cum abordezi problema, cum ajungi de la o idee la alta, îți dau indicii dacă ești în dificultate. Este o discuție foarte constructivă, o experiență din care am ieșit foarte câștigat. Nu am simțit că mă evaluează cineva, că mi se vânează greșelile, ci că sunt împreună cu niște prieteni cu foarte multă experiență alături de care încercăm să găsim cea mai bună cale de rezolvare”, a mai punctat elevul de-a XII-a.

„Sper ca din donații și sponsorizări să pot acoperi o parte din taxa de studii”

Pe 10 ianuarie a primit răspunsul favorabil din partea universității britanice, veste care a fost primită cu emoție și entuziasm de toți cei apropiați.

Pentru a fi student la universitatea britanică, Ștefan trebuie să obțină peste 9 la examenul de bacalaureat, iar la proba de matematică peste 9,5.

De menționat este că odată cu retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, procesul de admitere la universitățile britanice a rămas la fel, însă nu și taxele universitare sau condițiile financiare ale studenților din UE.

Studenții internaționali nu mai pot accesa împrumuturi de la statul britanic, pe care să le returneze ulterior (cum se proceda până la Brexit), astfel că trebuie să plătească taxa și costurile aferente integral.

„Taxa este foarte mare, iar cumulând și celelalte costuri ale vieții studențești, cheltuielile anuale s-ar ridica la circa 60.000 de lire sterline pe an. Găsirea surselor de finanțare este pentru mine următorul examen. Mărturisesc faptul că neavând experințe financiare... acest examen mi se pare cel mai dificil. Sper însă căvoi găsi în jurul meu sprijinul necesar și, prin donații, sponsorizări și eventuale credite, să pot să acopăr această sumă”, spune elevul.

Calificat, an de an, la olimpiada națională

Ștefan excelează la informatică, din clasa a V-a calificându-se la fiecare ediție a etapei naționale a olimpiadei de la această disciplină.

Cel mai bun rezultat și l-a adjudecat în clasa a X-a, când a fost răsplătit cu premiul 2 și medalie de argint.

A făcut parte din trupa de improvizație PI a colegiului, este pasionat de metal și rock și cântă la chitară bas (a învățat să cânte în pandemie, singur).

La finele lui 2021 a înființat, alături de colegul său Șerban Orza, clubul Games & Apps, cu scopul de a strânge împreună pasionații de jocuri pe calculator.

Le este recunoscător profesorilor săi și mărturisește că emulația și cadrul competitiv de la Colegiul „Ștefan cel Mare”, din clasa de mate-info intensiv, l-au stimulat să ajungă la rezultatele actuale.

„Profesorii Daniela și Ovidiu Marcu m-au încurajat și m-au susținut cel mai mult, m-au pregătit și mi-au oferit tot sprijinul și cred că fără ajutorul lor nu aș fi reușit. De asemenea, profesorii de matematică Dan Popescu și Marius Marchitan mi-au oferit o pregătire temeinică, de lungă durată, solidă, care m-a ajutat în tot acest proces”, a conchis Ștefan.