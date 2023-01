Miercuri, 11 Ianuarie 2023 (14:27:42)

Acuzații extrem de grave la adresa unei învățătoare de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, mama unui elev de la clasa acesteia susținând că dascălul l-ar fi jignit, lovit și smuncit băiețelul ei de 7 ani, de mai multe ori.

Mai mult, mama elevului s-a adresat și unui cabinet medico-legal din municipiu, care atestă că pe corpul micuțului sunt „echimoze, excoriații și tumefacție”, care s-ar fi produs prin lovire cu obiecte contondente sau „zgâriere cu mâna”, potrivit documentului semnat de medicul specialist legist.

”Încă de la începutul anului școlar, am trecut prin presiuni ce au fost făcute pentru a ne determina să transferăm copilul la o altă clasă, deși acesta nu făcea probleme. Inițial, totul s-a rezumat la abuz verbal exercitat de către doamna învățătoare asupra fiului meu, apoi a urmat un abuz psihologic constant, iar pentru că nu am cedat presiunilor, s-a trecut la abuz fizic asupra copilului meu. Întâi a fost trântit de către învățătoarea sa de bancă, în altă ocazie de calorifer, fiul meu povestindu-mi că aceasta a făcut aceste lucruri, precum și că aceasta îi vorbește urât, însă eu am sperat că în urma discuțiilor amiabile purtate cu doamna învățătoare, situația se va ameliora. Din păcate, situația s-a înrăutățit”, începe povestea mama băiatului, Mihaela I. Aceasta a menționat că băiețelul nu este un copil cu probleme de comportament, nu este obraznic, ba chiar are un nivel de inteligență peste medie. Acesta a fost evaluat și de un psiholog care nu a identificat probleme, concluzie transmisă și învățătoarei, care a ar fi spus că între ea și micuț nu există o conexiune, o compatibilitate, motiv pentru care ar fi mai bine să fie transferat într-o altă clasă.

· „ De la jigniri atât față de mine, cât și de copil, s-a ajuns la agresiune fizică”

Mihaela I. mai relatează un episod extrem de grav, care s-ar fi petrecut la patinoarul din municipiu, pe 9 decembrie, copilul fiind smuncit și „strâns cu ambele mâini” sub ochii mamei.

„Inițial am fost jignită de către doamna învățătoare, iar apoi aceasta s-a aplecat asupra fiului meu, strângându-l tare cu ambele mâini, timp în care fiul meu a început să plângă de durere, eu spunându-i să nu mai pună mâna pe el că îl doare, să ia mâna de pe el, după care l-a împins cu putere spre mine”, spune mama.

Scena i-a fost povestită și directoarei școlii, Iulia Niță, care menționează că din 9 decembrie a demarat o anchetă la nivelul școlii.

Întreaga situație ar fi escaladat, iar după cursurile din 12 decembrie, elevul de clasă pregătitoare a povestit acasă că „a fost bătut cu pumnii de doamna lui învățătoare, la ora de limba română”, ca „răzbunare” după cele întâmplate la patinoar. După acest incident extrem de îngrijorător, familia ar fi apelat la un medic legist care a constatat că băiatul are leziuni, recomandându-i 4, 5 zile de îngrijiri medicale”.

Ulterior, mama băiatului ar fi solicitat direcțiunii imagini video din sala de clasă, însă a fost refuzată. „Fiul meu a spus tot atunci în biroul conducerii unității școlare că a fost bătut, iar doamna director l-a întrebat <dacă i-a dat cu parul>, afirmație care se poate auzi dintr-o înregistrarea audio efectuată”, povestește mama.

Ulterior aceasta a solicitat transferul copilului într-o altă clasă, Consiliul de Administrație aprobând cererea începând cu 9 ianuarie.

„În decursul acestor luni, am fost jignită de doamna învățătoare în mod constant, fiind numită iresponsabilă, spunându-mi-se de față cu fiul meu că nu îmi iubesc copilul, că nu sunt în stare să îi asigur educație, că mă comport ca un copil de doi ani. În speranța că situația se va remedia, am încercat de nenumărate ori să discut cu doamna învățătoare, pentru a rezolva totul pe cale amiabilă, cu toate acestea, de la jigniri atât față de mine, cât și de copil, s-a ajuns la agresiune fizică asupra copilului”, subliniază mama elevului.

· Directoarea susține că ceilalți părinți o susțin pe învățătoare

Mihaela I. a înaintat o adresă și către Inspectoratul Școlar, semnată de un avocat, în care povestește în 13 pagini cele menționate, solicitând cercetarea disciplinară și suspendarea din funcție pe durata cercetării a învățătoarei.

Tot în luna decembrie, mama băiețelului a făcut și o plângere penală către Poliția Câmpulung, expunând situația în detaliu.

De asemenea, reprezentanții școlii spun că au demarat o anchetă din data de 9 decembrie. Directoarea Iulia Niță susține că învățătoarea învinuită are peste 25 de ani la catedră, o reputație bună, gradație de merit și nu a primit în decursul anilor plângeri la adresa sa.

De asemenea, aceasta susține că ceilalți 28 de părinți din clasă ar fi făcut front comun pentru a o apăra pe învățătoare și pentru a proteja „imaginea școlii”.

Aceasta consideră că acuzațiile nu se vor adeveri și menționează că nu înțelege de ce părintele a recurs la acest demers, adăugând că elevul a venit la școală cu dispozitive de înregistrare.

Aceasta a confirmat că băiatul a fost transferat într-o altă clasă.

„Poliția face o anchetă, au venit și la noi în școală pentru cercetări, la fel și cei de la Inspectoratul Școlar cunosc cazul și demarează ancheta”, a spus directoarea.

Învățătoarea în cauză nu a putut fi contactată.