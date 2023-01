Întâmplări ciudate

O situație cel puțin ciudată s-a petrecut marți, în miezul zilei, în municipiul Suceava, unde călătorii unui autobuz TPL de pe o linie secundară au fost uitați în mijlocul de transport, cu ușile închise, în timp ce șoferul a plecat să își cumpere ceva de mâncare. Evenimentul s-a petrecut în stația Orizont, din cartierul Burdujeni, unde microbuzul de pe linia 22, care venea din Burdujeni Sat, a ajuns, dar călătorii nu au avut cum să coboare.

Cu gândul să își ia ceva de mâncare, șoferul de autobuz a coborât să meargă la chioșcurile din zonă, uitând că are în mașină călători, cărora trebuia să le deschidă ușile.

“Ne-a lăsat aproximativ 10 minute în autobuz. Am ajuns în stație la 15.33 și la 15.42 a revenit și a deschis ușile. Nu am pățit așa ceva niciodată... Am bătut în geam, să ne audă cineva, să îl anunțe că suntem acolo, dar nimic. Am sunat pe numerele de telefon de la TPL, nu a răspuns nimeni. Mai era o femeie care se grăbea să ia copilul de la grădiniță... Asta e bătaie de joc. Așa cum bătaie de joc este și cum au schimbat traseele microbuzelor, de ajung doar până la Orizont”, a spus Andrei, tânărul care a și filmat cum erau blocați în autobuz călătorii, cu ușile închise și fără șofer.

Se pare că schimbările făcute de la 1 ianuarie 2023 la trasele și orarele liniilor secundare i-au bulversat nu doar pe cei care trebuie să coboare la Orizont și să caute un alt mijloc de transport pentru a merge mai departe, unde au nevoie, ci și pe șoferi, care circulă atât de des cu microbuzele goale, pe trasee foarte scurte, încât uită că au și călători.

Conducerea TPL Suceava, sesizată despre eveniment, a verificat reclamația inclusiv pe camerele video din microbuz, confirmând cele spuse de călători. Directorul TPL, Gabriel Petruc, a spus că șoferul, Dorel C., va fi sancționat disciplinar cu micșorarea salariului, iar la expirarea contractului de muncă, în martie, nu va mai fi prelungit.