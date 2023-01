Lucrare amplă

Miercuri, 11 Ianuarie 2023 (12:44:14)

O lucrare amplă, costisitoare, dar necesară pentru fluidizarea traficului rutier în municipiul reședință de județ – ruta alternativă Suceava – Botoșani, ar putea fi dată în funcțiune total din 2024, consideră primarul Ion Lungu, care a făcut deja demersurile necesare pentru ca etapa finală să demareze anul acesta.

„Pe data de 23.01.2023 va avea loc licitatia pentru obiectivul <Sens giratoriu intersecția Calea Unirii cu strada Traian Vuia și strada Apeductului>, care face legătura între artera principală și ruta alternativă. S-au montat indicatoarele rutiere iar săptamâna viitoare vor veni stîlpii de iluminat din Polonia și vom finaliza iluminatul public pe Ruta Alternativă Suceava -Botoșani, tronsonul nr. II, strada Apeductului. Dupa terminarea acestui tronson, capătă contur ruta alternativa Suceava - Botoșani.

Urmează în acest an să demarăm lucrările la ultimul tronson - viaductul peste calea ferata cu ieșire în DN 29.



Am finalizat toată documentația legată de finanțarea prin Anghel Saligny și am depus-o la Ministerul Dezvoltării, am aprobat demararea procedurilor de expropiere a terenurilor în Consiliul Local. În anul 2024 ne propunem să dăm în funcțiune în totalitate Ruta Alternativă Suceava-Botoșani, ceea ce ar duce la fluidizarea circulației în orașul nostru, mai ales în zona comercială”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Valoarea lucrărilor de realizare a viitorului sens giratoriu de pe Calea Unirii fost estimată la un maxim de 3,57 milioane lei plus TVA iar durata contractului este de 10 luni din care două luni proiectare și opt luni execuție.

Astfel, în funcție de cât de rapid se va finaliza licitația (dacă nu se blochează în contestații) dar și de cine va realiza lucrarea, noul sens giratoriu ar putea fi funcțional chiar anul acesta, ori cel târziu în primăvara anului viitor.