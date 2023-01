Miercuri, 11 Ianuarie 2023 (16:14:24)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat în ședința de miercuri a deliberativului că ia în calcul ca instituția pe care o conduce să realizeze studiul de fezabilitate pentru tronsonul Autostrăzii Nordului de la Suceava la Vatra Dornei. Gheorghe Flutur a spus că astfel s-ar scurta timpul pentru realizarea acestei investiții, el precizând că va discuta această soluție la Ministerul Transporturilor.

Flutur a spus că în cursul zilei de luni a fost prezent la Ministerul Transporturilor, unde a avut discuții despre finanțările pentru proiectele mari de infrastructură din județ, unul dintre acestea fiind construcția șoselei de centură a orașului Gura Humorului. „Am avut aceste discuții deoarece centura Humorului are o valoare destul de mare și suntem în linie dreaptă cu proiectul având în vedere că s-a terminat studiul de fezabilitate și acum se lucrează pentru obținerea autorizației de mediu. Trebuie spus că am câștigat un an de zile pentru acest proiect având în vedere că am preluat noi, Consiliul Județean, toată procedura pentru realizarea studiilor”, a precizat președintele CJ Suceava.

El a spus că după același model intenționează ca administrația județeană să preia și realizarea documentației pentru autostrada de la Suceava la Vatra Dornei. „Ați văzut că s-a reziliat contractul pe Autostrada Nordului pentru Suceava – Vatra Dornei pe partea de studiu de fezabilitate. Am discutat cu echipa de la Consiliul Județean să ne asumăm noi și să facem exact ce facem pe centura Gura Humorului, să continuăm studiul de fezabilitate și toate procedurile legale, cu acordul Ministerului Transporturilor”, a declarat Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că în momentul în care studiul de fezabilitate va fi gata se va putea aplica și pentru obținerea finanțării necesare construcției autostrăzii. „Uitați-vă la Autostrada A7. Au fost studii până la Pașcani, până la Pașcani s-a licitat. Acum sunt două contestații pe tronsonul Bacău – Pașcani, dar sunt convins că se vor rezolva, și eu cred că 2023 va fi anul în care se intră foarte serios pe traseul autostrăzii de la Ploiești până la Pașcani. De la Pașcani spre Suceava e aproape gata toată documentația, apoi de la Suceava spre Siret, pentru că așa cum spuneam, din fericire sunt bani”, a afirmat Gheorghe Flutur. El consideră că toate aceste lucruri dau o perspectivă bună și pentru județul Suceava din punctul de vedere al proiectelor pentru construcția de autostrăzi.