Doi inculpați judecați pentru mai multe fapte de tăinuire, fals intelectual, uz de fals, constituire de grup infracțional organizat, au scăpat de pedepse definitiv după ce Curtea de Apel Suceava a constatat prescrierea faptelor.

Faptele erau într-adevăr vechi, de mai bine de 10 ani de zile, fiind legate de traficarea unor mașini de lux aduse din străinătate.

Cezar Stănescu, din satul Hancea, comuna Verești, primise la prima instanță 2 ani și 11 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere, în timp ce Neculai Pavăl fusese condamnat de Tribunalul Suceava la 3 ani de închisoare, tot cu suspendare sub supraveghere.

Aceste pedepse nu mai sunt de actualitate în condițiile în care judecătorii au constatat prescrierea. Așadar, fapte vechi, anchete foarte lungi ale procurorilor, dar și un proces care a început tocmai din 2018, au dus la acest deznodământ,

Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au trimis la Tribunalul Suceava – Secţia penală, spre rejudecare, doar acțiunea civilă.

Mercedesuri și BMW-uri provenite din infracțiuni cărora li se încerca pierderea urmei în Suceava

Pe 9 aprilie 2012, poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale, luptători de intervenţie rapidă şi criminalişti au descins în mai multe locaţii, în zona Hancea-Vereşti-Dumbrăveni. Datele de anchetă erau strânse încă din 2011, fiind vizat un grup infracţional care se ocupa cu traficul de autovehicule de lux, respectiv valorificarea în România a unor autoturisme de lux, majoritatea sustrase sau obţinute în mod ilicit din străinătate. Cei cinci vizaţi de anchetă au fost încă de la început Mihăiţă Musteaţă, Neculai Pavăl, Cristian Pamparău, Cezar Stănescu şi Adrian Smocot.

Ca mod de operare, rezultă din anchetă, membrii grupării achiziţionau autoturisme de lux din străinătate, mărcile Mercedes sau BMW, cu numere de identificare false, pe care încercau să le vândă. Membrii grupului ştiau foarte bine ce fac, susţin procurorii.

„Tăinuirea a fost realizată, în primul rând, prin înlesnirea valorificării, în sensul punerii în valoare, de către membrii grupului, prin efectuarea tuturor demersurilor în vederea introducerii lor în circulaţie şi folosirii ulterioare pe teritoriul României ca şi cum ar fi avut o provenienţă licită, respectiv prin procurarea de documente de provenienţă falsificate şi înmatricularea în circulaţie, uneori şi prin certificarea autenticităţii, pregătindu-le astfel pentru valorificarea prin vânzare. În al doilea rând, în continuare, unele autovehicule au fost valorificate prin vânzare către diverşi clienţi, induşi în eroare cu privire la pretinsa provenienţă legală a autovehiculelor”, explicau la vremea trimiterii în judecată procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Din datele anchetatorilor rezultă că în perioada 2011 - martie 2012, grupul infracţional a achiziţionat opt autovehicule, din care şapte autoturisme de lux (două marca Mercedes, patru marca BMW, unul marca Volvo) şi o autoutilitară marca Iveco.

Până la percheziţii, membrii grupării au reuşit să vândă trei autoturisme, două marca Mercedes şi unul marca BMW X6, obţinând suma totală de peste 200.000 de lei (10.000 de euro de la persoana vătămată A.P., 5.200 de euro şi 18.000 de lei de la persoana vătămată L.B.A., 140.000 de lei de la persoana vătămată N.V.).

Cu ocazia percheziţiilor, au mai fost ridicate încă patru autoturisme (un autoturism marca BMW 530D, două autoturisme marca BMW X6 şi un autoturism marca Volvo V60) care, de asemenea, erau înmatriculate provizoriu sau definitiv în circulaţie, în baza unor acte de provenienţă falsificate.

În posesia membrilor grupării a fost identificată şi o autoutilitară marca Iveco Daily, an de fabricaţie 2011, cu număr de identificare falsificat, care a fost ridicată de organele de poliţie cu ocazia prezentării autovehiculului la Registrul Auto Român, reprezentanţa Botoşani.





Scene de coşmar pentru poliţişti la percheziţiile de la Hancea

Percheziţiile din 9 aprilie 2012 s-au dovedit o grea încercare pentru poliţiştii care le-au pus în aplicare. Problemele au apărut în satul de romi Hancea, la percheziţia care l-a vizat pe Cezar Stănescu.

Deşi în primă fază lucrurile păreau sub control, cei aproximativ zece poliţişti care efectuau percheziţia au fost atacaţi de zeci de romi chiar în timp ce scotoceau locuinţa respectivă. Atacatorii au spart geamul şi au aruncat în locuinţa în care erau poliţiştii o sticlă cu benzină, încercând să provoace un incendiu. La faţa locului au fost chemaţi în regim de urgenţă toţi mascaţii poliţiei, folosindu-se grenade cu gaze lacrimogene pentru îndepărtarea scandalagiilor.

Acest dosar de ultraj s-a finalizat recent la Curtea de Apel Suceava. Cei cinci inculpaţi identificaţi ca agresori au primit toţi pedepse cu suspendare. Cezar Stănescu nu a participat efectiv la agresiune, el fugind în timpul atacului asupra poliţiştilor.

Cezar Stănescu a încercat să convingă că nu ştia nimic de falsuri

Unul dintre inculpaţii din acest dosar, Cezar Stănescu, care a fost şi arestat preventiv în acest dosar, a recunoscut că maşinile aveau documente falsificate, însă a susținut pe tot parcursul anchetei că el nu a avut nici o vină:

„Musteaţă Mihai mi-a garantat că toate autoturismele sunt în regulă din toate punctele de vedere. Din acest motiv, când am identificat potenţiali cumpărători, eram deplin convins că autoturismele au toate actele în regulă şi pot fi înmatriculate după cum mi-a spus Musteaţă Mihăiţă. Când am fost arestat mi-am dat seama că am fost minţit de către Musteaţă. Nu am ştiut că seriile maşinilor sunt false. Am fost educat în spiritul religiei protestante ca să nu înşel pe nimeni şi să nu fac nici un rău nimănui”, a declarat Cezar Stănescu, într-un articol publicat în Monitorul de Suceava.

De precizat că Cezar Stănescu a şi achitat prejudiciile cumpărătorilor de bună-credinţă, prin rudele sale, atunci când era în arest.