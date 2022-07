Marţi, 26 Iulie 2022 (14:02:28)

Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi a declarat că primarii localităților din județ care au depus proiecte prin Programul Național de Investiții au meritul principal în obținerea fondurilor și nu șeful administrației județene, Gheorghe Flutur. „Observăm în ultimele zile o serie de comunicate transmise dinspre PNL despre sumele alocate județului Suceava prin Programul Anghel Saligny. Mai toate aceste comunicate încearcă să convingă opinia publică despre meritul excepțional al domnului Flutur în obținerea acestor fonduri și nici prin gând să treacă cuiva să conteste aceste merite. Foarte important de precizat și de repetat că primarii localităților care au depus proiecte și au obținut fonduri prin Programul Anghel Saligny au meritul principal și dacă chiar trebuie cineva felicitat pentru aceste investiții, ei sunt aceștia”, a spus Mirela Adomnicăi. Ea a precizat că foarte mulți suceveni știu că nu toate lucrurile bune din județ se întâmplă în primul rând datorită „eforturilor președintelui Gheorghe Flutur” și apoi al altora.

Adomnicăi a subliniat că din fericire județul Suceava are primari destoinici și implicați care, în marea lor majoritate și prin proiectele depuse atât acum, cât și în trecut prin PNDL 1 și PNDL 2, au reușit să țină județul Suceava fruntaș la alocarea de fonduri. „Și în timpul guvernelor PSD s-au alocat sume foarte importante de bani atât prin programele mai sus menționate, dar și prin altele, inclusiv pentru proiecte ale Consiliului Județean, dar nimeni din PSD Suceava nu a considerat la momentul respectiv că este oportun să se comunice cât mai pompos toate aceste alocări de fonduri. Până la urmă este de datoria fiecărei persoane care a fost aleasă într-o funcție publică să-și dea interesul să reprezinte cât mai bine interesele cetățenilor, să se zbată pentru binele comunităților pe care le reprezintă sau le administrează și nu consider că trebuie să se facă neapărat bravură de acest lucru în speranța de a câștiga capital electoral”, a declarat deputatul PSD de Suceava. Mirela Adomnicăi a arătat că reprezentanții PNL nu contenesc acum să laude beneficiile acestui program de finanțare, dar nu trebuie uitat că în anul 2020, guvernarea liberală blocase plățile prin PNDL și a fost aproape chiar de a suspenda acest program care a adus plus valoare în satele, comunele și orașele României. Adomnicăi a arătat că în urma insistențelor primarilor s-a renunțat la suspendare, s-a redenumit în Programul Anghel Saligny și odată cu intrarea PSD în coaliția de guvernare relansarea finanțărilor pentru investițiile locale a fost una dintre principalele priorități.

„Dar cel mai important aspect ce trebuie avut în vedere este că primarii suceveni au depus proiecte pentru finanțare prin Anghel Saligny în valoare totala de 780 milioane de euro, din care s-au aprobat doar 330 milioane. Știu ca sunt primari supărați că nu le-au fost aprobate o serie de proiecte, în special pentru asfaltarea unor drumuri comunale. Acolo trebuie să rămână preocuparea, pentru ca a rămas o nevoie neacoperită de cel puțin 400 milioane de euro pentru care primarii noștri au depus proiecte și nu au obținut finanțare”, a încheiat Mirela Adomnicăi.