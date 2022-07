Carnivor. Compromisuri.

Motto. În Congo, se estimează că peste 13.000 (treisprezece mii!) de tone de omizi din specia ”Imbrasia” sunt vânate și vândute pentru consumul alimentar, prioritar în capitala Kinshasa. La scară mondială, peste două miliarde de persoane consumă regulat insecte.

Carnate.(pentru Paris). Înainte de Revoluția din 1789, toate animalele care erau folosite pentru aprovizionarea Parisului erau sacrificate în interiorul orașului, pe străzile Boucheries, Montmartre, Saint -Martin, Traversine și altele. Trupele de boi, aduse vii, în ciurdă, în Paris, au străbătut cele mai aglomerate districte pariziene. Speriate, iritate de atacurile sau de lătratul câinilor vagabonzi, bietele animale, bovinele, fugeau adesea, se repedeau în magazine, curți, alei, îi îngrozeau, îi răneau pe locuitori. De la Philippe-Auguste la Ludovic al XVI-lea, un număr mare de ordonanțe și hotărâri au fost emise în această privință. Majoritatea măcelăriilor au fost acordate mănăstirilor. Delamarre număra 307 abatoare, sub numele de ”etaux”, la începutul secolului al XVIII-lea. În 1788, o comisie academică, compusă din MM. Tillet, Darcet, Daubenton, Coulomb, Lavoisier (o fi vorba despre celebrul savant!? De ce nu? Ce...lui nu-i plăcea, la o adică... o fleică pe care s-o aprobe...academic?) , Laplace și Bailly, raportor, și-au exprimat dorința "ca uciderile de vite să fie eliminate din interiorul Parisului". Când legea din 17 martie 1791 a proclamat libertatea tuturor industriilor, existau 230 de măcelari în funcțiune și erau foarte privilegiați. După zece ani de liber schimb, la 30 septembrie 1802, măcelăria a fost din nou reglementată printr-un decret care, modificat succesiv în 1811, 1825 și 1829, ne-a condus la sistemul actual. Principalele dispoziții ale căruia sunt, după clasificarea din 1948: Taci și tranșează! Vinde și taci!Mă fac că nu văd... P.S. Și dă-mi și mie...ca inspector... măcar rinichii.. măruntaiele... Regres. ”În prima parte a anilor ’40 şi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, România rămîne ţara hranei la preţuri accesibile – vezi martorii străini, gen contesa Rosie Waldeck (şi amintirile ei de la Athénée Palace din Bucureşti), Ivor F. Porter (prizonier britanic pe Calea Rahovei, căruia gardianul îi aducea zilnic un prînz excelent de la cîrciuma din colţul străzii) şi atîţia alţii. Apoi au venit cele trei calamităţi majore, care au nenorocit restauraţia românească: seceta din 1945-’46, comunismul stalinist ca atare (1947-’60) şi mai apoi concepţia ceauşistă a „alimentaţiei raţionale“ – promovată de Iulian Mincu în 1978-’84 –, care au alterat (iremediabil?) reţetarele cîrciumilor şi restaurantelor româneşti. Fiecare dintre ele ar merita o rememorare aparte. Concluzia: la acest capitol, România de azi este departe de România anului 1939. Cu mulţi paşi înapoi, adică.” (Adrian Cioroianu).

Rusia. ”Pepene murat.Element esențiale ale bucătăriei rusești de pe vremuri erau pepenele murat și sărat și prunele sărate, ce se găseau și la mesele țarului. De pe vremea lui Alex I (1629-1676), pepenele verde a fost cultivat în Astrahan și dus la curte. Alex a încercat, de asemenea, să-l cultive la Moscova, dar gustul s-a dovedit a fi mult inferior. Cu toate acestea, pepenii nu erau sărați doar din motive de conservare în anotimpurile reci, ci pentru că Biserica Ortodoxă a interzis consumul de pepeni proaspeți. Și asta, datorită asemănării lor cu capul tăiat al lui Ioan Botezătorul! Astfel, pepenii au fost murați în miere, cu usturoi și sare și, în mod surprinzător, au păstrat o aromă apetisantă. Prunele sărate erau, de asemenea, o delicatesă populară. Ulterior, Nicolae I s-a remarcat prin preferințele sale culinare. Nu mânca nimic dulce, dar i-a plăcut să-și însoțească ceaiul cu castraveți murați crocanți. Corn de unicorn și ficat de urs.Narvalul, cunoscut și sub numele de unicorn de mare, este un cetaceu renumit pentru că deține un corn lung și ascuțit. Țarii ruși dinaintea lui Petru cel Mare erau la fel de superstițioși ca și supușii lor și, în absența unei științe medicale avansate, credeau în poțiuni vindecătoare, inclusiv în cea confecționată cu „corn de unicorn”, acel animal fabulos, necunoscut. Pudra de „corn de unicorn” a fost considerată un remediu universal: se credea că ameliorează toate bolile. În secolul al XVII-lea, acest ingredient costa chiar mai mult decât aurul! Țarii și nobilii obișnuiau să dizolve pulberea în băuturi și să o inghită. Cu toate acestea, ceea ce medicii vrăjitori prezentau ca fiind corn de unicorn era, fără îndoială, doar cel al narvalilor, care seamănă cu atributul acestui animal legendar. Șarlatanie care le-a permis să facă avere. Un alt fel de mâncare incredibil azi, al țarilor ruși a fost ficatul de urs, pe care Alexandru al II-lea (1855 -1881) l-a apreciat foarte mult. Vânător pasionat, el s-a opus vânătorilor „pregătite”, unde prada este plasată în prealabil într-o anumită zonă din pădure, astfel încât să poată fi urmărită cu ușurință. Alexandru prefera să se angajeze în adevărate partide de vânătoare, fiind uneori în căutarea prăzii zile întregi. În plus, îi plăcea să mănânce ceea ce a ucis, și asta imediat. Astfel, el a lăsat deoparte ceremoniile imperiale pentru a savura carne de urs sau ficat de urs prăjit pe loc, la un foc de tabără. O delicatesă pe care puțini oameni ar considera-o comestibilă și chiar puțin gustoasă. În zilele noastre, ficatul de urs este considerat otrăvitor, datorită conținutului ridicat de vitamina A, care este periculoasă în exces pentru oameni. (Russia beyond)

Pâté à la Livadia.Pateul ”à la Livadia este o invenție gastronomică a bucătarului împăratului Alexandru al II-lea, care oficia în Palatul Livadia, reședința țarilor din Crimeea. Pentru a-l impresiona pe Alexandru al II-lea în timpul sejururilor sale la Livadia și a-și demonstra abilitățile culinare, un bucătar al cărui nume nu îl cunoaștem a inventat o rețetă neobișnuită pentru prepararea pastei de ficat. A căptușit fundul și părțile laterale ale unei cratițe cu slănină tocată mărunt, apoi a așezat bucățile de ficat de vită și deasupra a acoperit cu ceapă tocată, a adăugat condimente - piper și cuișoare -, apoi a acoperit complet totul cu slănină și a pus vasul în cuptor. Odată gătit, a scos condimentele și ceapa din ficat și a măcinat ficatul și slănina într-un pateu fin. Împăratul a apreciat foarte mult acest preparat, motiv pentru care rețeta sa a supraviețuit până în prezent. Cochonnet à la Yalta. Datorită strădaniei personalului de la Palatul Livadia, meniurile și rețetele pentru preparatele țarului au fost publicate în cartea ”Le cochonnet à la Yalta, sau preferințele culinare ale țarului”. Iar porcul de lapte în stil Yalta a fost unul dintre preparatele preferate ale împăratului Nicolae al II-lea. Era relativ ușor de pregătit: purcelul era umplut cu terci de hrișcă, la care s-au adăugat mirodenii, iar când porcul s-a umplut, se turna peste el un pahar de Porto.