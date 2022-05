Luni, 30 Mai 2022 (15:42:14)

Un hotel din Suceava a obținut premiul de „Hotelul anului” la categoria 4 stele, independent, în cadrul galei premiilor Top Hotel Awards 2022, care a fost organizată la Hotelul JW Marriott din București, fiind premiați liderii industriei hoteliere, ai turismului și ai ospitalității din România.

Mandachi Hotel & Spa, hotelul deținut de omul de afaceri Ștefan Mandachi, a câștigat premiul Top Hotel Awards 2022, clasându-se pe primul loc în preferințele publicului la categoria hotelurilor de 4 stele, neafiliate unui lanț internațional.

Hotelul din nordul Moldovei a fost nominalizat la categoria „Hotel of the Year – Independent Hotel, 4 stars” și a câștigat premiul I, obținând cele mai multe voturi online, dar și aprecierea juriului de specialitate.

Ștefan Mandachi, fondatorul Mandachi Hotel & Spa, a declarat: „Este o onoare pentru noi câștigarea acestui prestigios premiu al industriei hoteliere din România. Suntem bucuroși că am reușit o asemenea performanță și că am reușit să ajungem în topul preferințelor clienților. Aprecierea lor contează enorm pentru noi și ne motivează să muncim și mai mult ca să le demonstrăm că ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au votat și ne-au fost alături, dar și angajaților noștri, fără de care nu am fi ajuns aici!”

În cadrul galei de decernare a premiilor, Mandachi Hotel & Spa a fost reprezentat de Mary Pauliuc, manager Resurse Umane, care a transmis un mesaj din partea întregii echipe: „Suntem foarte încântați de acest premiu și le mulțumim tuturor celor care ne-au votat! Părerile oaspeților noștri sunt cele mai importante pentru noi, iar faptul că am câștigat aprecierea și voturile lor ne bucură enorm! Le mulțumesc în numele întregii echipe!”

Mandachi Hotel & Spa este unul dintre cele mai apreciate hoteluri din zona de nord a țării, iar în 2021, peste 16.500 de oaspeți i-au trecut pragul. Echipa hotelului este formată din aproximativ 60 de oameni.