Bilanț

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a declarat că după șase luni de guvernare, Guvernul condus de președintele PNL, Nicolae Ciucă, a reușit să realizeze obiectivele propuse, astfel încât să nu fie irosite șansele unice în istorie pe care România le are în acest moment pentru dezvoltare și modernizare. Angelica Fădor a subliniat că România are, astăzi, cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană și peste 90 de miliarde de euro la dispoziție pentru dezvoltare. „Într-o perioadă în sunt suprapuse criza sanitară, criza energetică și conflictul militar de la granița țării noastre, Guvernul condus de Nicolae Ciucă a oferit românilor pachetele de măsuri ce au menirea de a face posibilă atât continuarea investițiilor cât și protejarea celor vulnerabili, afectați de creșterile de prețuri. Cetățeanul este în centrul programului Guvernului Nicolae Ciucă, iar pentru a se menține siguranța și dezvoltarea țării sunt folosite toate resursele ce pot fi accesate”, a spus Fădor. Ea a arătat că prin Programul „Sprijin pentru România” Guvernul are instrumentele de lucru pentru a face față noilor efecte ale crizei generate de creșterea prețurilor, iar milioane de români aflați în zona categoriilor vulnerabile beneficiază de o bună parte din cele 17,3 miliarde de lei din acest pachet, inclusiv prin intermediul voucherelor pentru alimente și produse de bază.

„De subliniat este că mai mult de jumătate din suma din acest program a fost alocată măsurilor economice, care să permită antreprenorilor susținerea activităților, întrucât dezvoltarea economică a României depinde de evoluția mediului de afaceri”, a mai declarat deputatul PNL de Suceava. Angelica Fădor a adăugat că trebuie de remarcat și faptul că Guvernul își propune să continue investițiile, iar cele 96 de miliarde de euro, bani europeni din programele operaționale și din Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă resursa esențială pentru dezvoltarea țării.

„Perspectivele sunt încurajatoare pentru că actualul Guvern a crescut ritmul de absorbție a fondurilor europene cu 7% față de acum 6 luni, iar estimările de plată comunicate Comisiei Europene acoperă deja necesarul de declarații de cheltuieli pentru anul 2022”, a precizat Fădor. Deputatul liberal a mai afirmat că un alt program de modernizare vizează extinderea rețelelor de apă și canal și va fi realizat prin intermediul PNI „Anghel Saligny”, prin care s-a alocat deja suma de 22,5 miliarde lei de la bugetul de stat, iar cea mai mare alocare o are județul Suceava.

„Sunt încrezătoare că în următoarea perioadă activitatea Guvernului Nicolae Ciucă va arăta că România se îndreaptă pe calea dezvoltării, modernizării și creșterea calității vieții fiecărui român”, a încheiat Angelica Fădor.