Marţi, 8 Martie 2022 (15:42:02)

Găsirea unui cazări în municipiul Suceava este o misiune aproape imposibilă în aceste zile. Cetățeni ucraineni aflați în tranzit, dar și care nu știu pur și simplu încotro să o apuce și își caută cazări pe termen mai lung, au aglomerat hotelurile și apartamentele închiriate în regim hotelier.

Toate locurile disponibile de pe platformele de cazări sunt indisponibile în acest moment, inclusiv tot ce înseamnă apartamente în regim hotelier în municipiul Suceava.

Situația nu este cu mult diferită nici la nivel de județ.

Ciprian Șlemco, președintele Asociației pentru Turism Bucovina, ne-a declarat că din datele pe care le are în tot județul peste 90% din tot ce înseamnă loc de cazare este ocupat. În municipiul Suceava, nu mai există practic loc de cazare disponibil, doar „ferestre” apărute între cei care sunt în tranzit și stau pe perioade scurte la hotel:

„Sunt două categorii, ucrainenii care sunt în tranzit și stau în Suceava una-două nopți și cei care au achitat cazarea pe termen mai lung, de la 14 zile până la o lună de zile”, ne-a declarat Ciprian Șlemco.

El a confirmat și că toate locurile de pe platformele pentru cazări sunt ocupate.

Alexandru Filipciuc, reprezentant al Hotelului Zamca, a confirmat și el că 90% din rezervări vin de la cetățeni ucraineni.

”Rezervările de la ei sunt pentru o noapte-două, sunt în tranzit. Toți cei cu care am stat de vorbă mi-au spus că pleacă mai departe, în alte țări. Am avut și situații când cetățenii ucraineni, după ce nu au găsit nimic pe Booking, au venit direct la recepție, iar dacă nu am avut nimic disponibil am colaborat și cu alte unități de cazare din județ și i-am trimis acolo, i-am ajutat cumva”.

Ion Lasolovici, managerul de la Balada și Polaris, a confirmat și el că hotelurile sunt pline. Și în cazul hotelurilor sale este vorba în majoritate de ucraineni care sunt în tranzit, una-două nopți de cazare.

De altfel, și în parcările marilor hoteluri din Suceava se pot observa cel puțin jumătate din mașini înmatriculate în Ucraina.

Cei care stau pe termen mai lung, și sunt destui, mai ales femei cu copii (care speră să războiul se va termina în termen rezonabil și nu vor să plece foarte departe), caută cazări la apartamente unde negociază prețuri mai suportabile, cu plata în avans pe cel puțin două săptămâni.

Și la Vatra Dornei, stațiunea cazează din ce în ce mai mulți ucraineni.

Cezar Ioja, unul dintre hotelieri, ne-a confirmat că sunt mulți ucraineni care se cazează la Vatra Dornei, cei mai mulți fiind în tranzit. Totuși, unii nu par a avea o adresă exactă, iar în primă fază sunt ușurați că au ajuns într-o zonă sigură. Sunt însă și situații speciale, cu femei cu copii care au deja o săptămână de când stau la Vatra Dornei. Cel puțin parte din oameni au primit cazare gratuită de la unii hotelieri.