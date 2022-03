Ambasadorul Israelului, ES David Saranga, in vama de la Siret sursa Facebook Ambasada Israelului in România

Marţi, 8 Martie 2022 (11:21:48)

Ambasadorul Israelului în România, E.S. David Saranga, a venit, marți, în vama de la Siret pentru a treia oară în ultimele 10 zile. „Sunt aici cu echipa mea de la București, să vedem cum putem să ajutăm refugiați. Vorbim despre israelieni care vin și trec granița, dar nu numai de israelieni. Vrem să vedem cum putem să ajutăm lumea care fuge de război”, a declarat ambasadorul Israelului. Ambasada a înființat încă de la începutul războiului în Ucraina un punct de sprijin în vamă pentru a ajuta cetățenii statului Israel și evrei refugiați din țara vecină, dar și de ajutor umanitar pentru toate categoriile de refugiați.

„Într-o criză ca asta, lumea vorbește despre război, despre o criză umanitară, dar fiecare persoană care trece aici este o dramă, este o tragedie. Vedem familii care s-au despărțit, vedem numai femei și copii și nici o persoană nu știe cum și când se va întoarce în casa ei. De aceea trebuie să ne gândim la oameni, la fiecare persoană care trece granița, că este o tragedie, o dramă. Asta este important, să vedem fețe”, a afirmat ambasadorul Saranga.

Potrivit acestuia, de la începutul războiului, circa 4.000 de israelieni au reușit să plece din Ucraina și mai sunt câteva mii care încearcă să treacă, dar în fiecare zi că sunt tot mai puțini israelieni care trec granița.

Ambasadorul a subliniat că orice cetățean al statului Israel care vrea să părăsească Ucraina poate s-o facă, nu are nevoie de ajutorul misiunii diplomatice decât în cazul în care nu are pașaport sau are o altă problemă. Principalul motiv al prezenței personalului de la ambasadă la Siret este ajutorul umanitar – „suntem aici pentru a da o mână de ajutor: am cumpărat haine, pături și alte lucruri pe care le-am dat”. Întrebat dacă la acest moment ar fi cetățeni israelieni care se află în pericol în Ucraina, E.S. David Saranga a răspuns că nu, dar fiind o situație de conflict, țara vecină „este un loc care nu e sigur”.