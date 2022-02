Duminică, 27 Februarie 2022 (12:35:07)

Autoritățile sucevene se așteaptă la o creștere masivă a numărului de emigranți din Ucraina care vor ajunge în județ prin vama Siret după ce ucrainenii vor simplifica procedurile de trecere a frontierei. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, în vama de la Siret, că sâmbătă seara a avut două discuții cu guvernatorul de la Cernăuți, urmând să se întâlnească în scurt timp cu acesta în frontieră. „I-am cerut să găsească soluții pentru cazurile deosebite. Și acum ne-au informat că în câteva minute vor da drumul la copii și la mame cu copii cu o procedură simplificată sau fără verificare. Și atunci ne-am mobilizat pe două fluxuri noi în vama de la Siret. Un flux pentru cei care au documente românești și probabil după estimări asta înseamnă 70 – 80% dintre cei care vor trece. Și un alt flux pentru cei care nu au documente. Am trimis urgent în Siret unde ridicăm a doua tabără și dacă e nevoie și a treia. Și se pare că va trebui să mergem pe procedura simplificată. Cei care au documente să îi încărcăm în autocare și să-i trimitem în interiorul țării la cazare în funcție de ne spune dispeceratul de cazări. Arhiepiscopia Sucevei are câteva sute de locuri, sunt o serie de hoteluri, avem un dispecerat întreg și o să vedeți în perioada imediat următoare multe microbuze SMURD care vor încărca pasageri de aici și îi va duce la sălile de sport și la taberele din Siret și apoi mai departe să îi trimitem în interiorul țării”, a explicat Gheorghe Flutur. El a spus că această măsură a fost luată având în vedere că începând de ieri au fost foarte multe plângeri având în vedere timpul foarte mare de așteptare la frontiera ucraineană. „Am încercat o procedură simplificată cu cei de la SMURD și de exemplu ieri am cerut să meargă ambulanțele până în zona neutră să-i scoată pe cei care sunt într-o situație disperată. Acum am înțeles că o să cedeze la proceduri și ne așteptăm la un aflux destul de puternic de oameni”, a mai precizat șeful administrației județene.

Gheorghe Flutur a adăugat că se estimează că în perioada următoare nu mai puțin de 400 de persoane pe oră vor putea să intre în țară prin vama. Siret. „Noi trebuie să fim foarte prompți, să îi așteptăm și să îi preluăm în interiorul țării. Asta e preocuparea noastră. Și în discuțiile care sunt cu premierul României, cu comandamentul central, județele din interiorul țării trebuie să acționeze să ne preia de aici traficul de emigranți, iar noi să ne ocupăm de această chestiune de trierii lor care nu este de loc ușoară”, a declarat Flutur.

El a amintit că au fost luate și măsuri pentru deblocarea traficului în vama Siret. „Rugămintea noastră a fost să deblocăm traficul aici și în Siret. Pentru că avem niște temeri. Lumea de bună credință vrea să vină să vadă și am găsit și formula de a prelua noi alimentele să le ducem centralizat, fie la sălile de sport, fie aici. Pentru că dacă vine fiecare să le predea blocăm vama și nu este în regulă”, a declarat președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a amintit că sâmbătă seara au fost trimise în Ucraina, pentru cei care așteaptă să intre în România nu mai puțin de 10 tone de alimente.