Comunicat

Sâmbătă, 26 Februarie 2022 (18:36:23)

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților caută în permanență să sporească ajutorul acordat cetățenilor ucraineni care, din motivele prea bine cunoscute, se refugiază la noi în țară.

Am oferit spații de cazare, masă caldă, transport și asistență, tuturor celor care ne-au cerut ajutorul.

Am asigurat permanența în două puncte de interes: la punctul vamal Siret și la gara Burdujeni, unde, voluntari vorbitori de limbă ucraineană, au oferit pachete cu mâncare, cazare sau transport.

Acum, mai mult ca oricând avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră, pentru a putea susține demersurile începute.

Pentru susținerea concretă am deschis un cont

în lei: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014,

în euro: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110.

cu mențiunea sprijin refugiați Ucraina.

Puteți trimite alimente neperisabile sau alimente de tip conservă.

De asemenea ne puteți sprijini și cu bunuri: pături, lenjerii, saltele, perne, pilote, jucării, medicamente, cartele telefonice cu minute sau credit, produse pentru igienă personală (în special pentru femei și copii) sau chiar produse de menaj.

Locația unde pot fi aduse toate acestea pentru a fi donate este Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuți”

Calea Bucovinei, nr. 201

Rădăuți, jud. Suceava, CP 725400

Telefon: 0330 566 441

Orice spațiu de cazare disponibil, pe care doriți să-l puneți la dispoziție familiilor refugiate, vă rugăm să ni-l transmiteți.

Puteți cere detalii în punctele de asistență de la vamă și de la gara Burdujeni, sau apelând numerele de telefon:

0751 156 235 - Arhim. Iustin Tănase

0740 314 777 – Pr. Ionel Maloș