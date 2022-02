Duminică, 27 Februarie 2022 (13:32:48)

Nu mai puțin de 33 de localități din județul Suceava nu înregistrează, duminică, bolnavi de coronavirus. Prefectura Suceava a informat că din cele 114 de localități ale județului, alte 29 are un caz în evoluție, 36 au sub cinci cazuri în evoluție, șapte au sub zece cazuri în evoluție, iar nouă au peste zece cazuri în evoluție. În cursul zilei de duminică, doar 11 localități din județ mai erau în scenariul roșu. În municipiul Suceava, rata de infectare a scăzut la 3,55 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, iar numărul de bolnavi s-a diminuat la 114, de la 136 câți erau înregistrați sâmbătă.

Potrivit Prefecturii, în județul Suceava sunt 382 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în ultimele 24 de ore fiind declarate vindecate 61 de persoane. Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 în spitalele din județul Suceava este de 121, din care patru copii, iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19, internate, este de 27. La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate șapte persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate patru suceveni cu această afecțiune. În aceeași perioadă au decedat patru persoane, din Siret, Gura Humorului, Vama și Șcheia, ca urmare a infecției cu Covid – 19.