Vineri, 5 Noiembrie 2021 (16:10:27)

De la începutul pandemiei până în prezent, în județul Suceava s-au înregistrat 36.580 de persoane care au fost confirmate cu Covid, din care 33.004 persoane au fost declarate vindecate. Purtătorul de cuvânt al DSP Suceava, Gabriela Băncilă, a informat că până în data de 5 noiembrie a.c. în județul Suceava s-au vaccinat anticovid 142.733 de persoane, din care 91.034 de persoane cu rapel și 19.064 de persoane au primit și doza a treia. În cursul zilei de 4 noiembrie a.c., în județ s-au vaccinat 1.618 persoane.

Conform specialiștilor, a treia doză de vaccin se poate administra atât ca doză suplimentară, cât și ca doză de rapel (booster). Ca doză suplimentară se administrează la minim 28 de zile de la doza 2, dar numai pe bază de recomandare medicală, pentru persoanele sever imunodeprimate.

Doza 3 rapel (booster) pentru toate persoanele se poate administra la minim 180 de zile de la doza 2 și nu este nevoie de o recomandare medicală.

În cazul persoanelor sever imunocompromise, cu vârsta peste 12 ani, se poate administra o doză suplimentară (doza 3) ca parte a schemei de vaccinare primară, după un interval de minimum 28 de zile și până la 4 luni de la doza 2. Este necesară recomandare de la medicul curant, medicul specialist sau medicul de familie care are în monitorizare pacientul.

Pentru vaccinul Pfizer schema de vaccinare primară care include 3 doze presupune administrarea dozei 2 la interval de 21 de zile de la doza 1, iar doza 3 la interval de minimum 28 de zile de la doza 2.

Pentru vaccinul Moderna schema de vaccinare primară care include 3 doze presupune administrarea dozei 2 la interval de 28 de zile de la doza 1, iar doza 3 la interval de minim 28 de zile de la doza 2.

· Categoriile de persoane cărora le este recomandată doza 3 la 28 de zile - 4 luni de la doza 2

Persoanele sever imunocompromise, eligibile pentru o schemă de vaccinare primară cu 3 doze, care merg pentru prima oară la vaccinare, se pot prezenta la centrul de vaccinare, fie direct, fie cu programare prealabilă în platforma națională de programare a vaccinării. Persoanele sever imunocompromise, eligibile pentru o schemă de vaccinare primară cu 3 doze, care se află în curs de efectuare a schemei de vaccinare, își vor completa schema cu cele trei doze, în baza recomandării medicale.

Recomandarea medicală de administrare a unei scheme de vaccinare primară cu 3 doze va fi reținută de medicul vaccinator, în copie, la fișa de triaj medical a persoanei care se prezintă la vaccinare.

Categoriile de persoane considerate sever imunocompromise sunt: pacienți oncologici (tumori maligne solide și hematologice) în tratament activ (chimioterapie, radioterapie, terapie moleculară/biologică și alți agenți biologici care sunt clasificați ca imunosupresori sau imunomodulatori); pacienți oncologici în stadii avansate de boală, cu sau fără tratament activ anterior (radioterapie, chimioterapie, terapie moleculară, terapie imunosupresoare); pacienți post-transplant de organe solide cu sau fără tratament imunosupresor; pacienți cu transplant de celule stem hematopoetice cu sau fără tratament imunosupresor.

Sunt de asemenea eligibili pentru acest tip de schemă de vaccinare pacienții cu imunodeficiențe severe cauzate de imunodeficiențe primare, congenitale (ex: sindromul DiGeorge, Sindrom Wiskott-Aldrich etc.) și dobândite, respectiv cu infecție HIV în orice stadiu, fără tratament sau în stadiu de SIDA, cu sau fără tratament antiretroviral; imunodeficiența secundară cauzată de administrarea unui tratament imunosupresor - radioterapie; chimioterapie (agenții chimioterapici pentru cancer sunt clasificații ca imunosupresori severi); terapii biologice (moleculare, celulare) cu anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici, CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T), blocanți TNF etc.; tratament cu cortizon și cu produse derivate administrate sistemic - tratament activ cu doze mari (> 20 mg prednison sau echivalentul pe zi când se administrează mai mult de 2 săptămâni); alte terapii cu efecte imunosupresoare (ex: remisive sintetice convenționale, remisive sintetice țintite).