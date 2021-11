Prin pădurea de cuvinte

Dezgheț.După ce în Sala Congreselor s-a ţinut, în iunie 1960, al treilea conclav al partidului unic, au început să fie proiectate aici filme, îndeosebi premiere. Apoi i s-a zis Sala Palatului şi, din 1962, au început să cânte pe scena ei solişti străini. Între primii, Domenico Modugno. În iarna lui 1962, Modugno a cântat aici “Aleluia” şi câteva din compoziţiile sale: „Volare”, „L’uomo în frak”, „Piove”, rămasă multă vreme în amintirea românilor prin refrenul „Ciao, ciao, bambina“. A înregistrat şi un disc la Electrecord. În acelaşi an, a mai cântat o celebră soprană peruviană de coloratură, Imma Sumah, apoi a venit Claudio Villa, făcând furori cu „Un tango italiano”. Era vremea muzicii uşoare italiene – din 1964 Televiziunea Română începe să retransmită Festivalul de la San Remo. Iar noul “dezgheţ” adusese cha-cha-ul, muzica latino-americană, concomitent cu bomboanele cubaneze (din trestie de zahăr, colorate, în formă de inimioară) şi twistul.

Sex.”Mărul Evei, tăiat în două” (Jean Cocteau)

Revoluție.O revoluție e întotdeauna începută de naivi, continuată de intriganți și exploatată de escroci.

Mariaj.Mariajul este acea situație fără ieșire în care o femeie îi cere unui bărbat să-și dezbrace pijamaua doar pentru ca ea să i-o pună în coșul cu rufe murdare. (Albert Finney)

Soluție.Soțul cuprins de gelozie are două soluții: să fie răbdător sau să călătorească mai des.

Dezertare.Ne va fi mereu mai ușor să renunțăm la o iubire decât să o susținem, să o salvăm, să o hrănim.

Trei.Există trei lucruri importante în viață: dragostea, secretul și prietenia. Deci faceți dragoste, păstrați secretul și... rămâneți prieteni (inclusiv cu soțul ei).

Guvern.Orice guvern este o dihanie cu două mâini inegale: cu cea lungă ne umblă prin buzunare, iar cu cea scurtă ne dă de pomană.

Bani.Trebuie cheltuiți chibzuit, dar nicidecum obținuți prin privațiuni, credite și împrumuturi împovărătoare. În fond, nimeni nu a urcat la Ceruri... în Mercedes.

Fericire.”Fericirea nu înseamnă să ai ceea ce dorești, ci să dorești ceea ce ai.” (Octavian Paler)

Femei.”Dacă femeile n-ar exista, nicio bogăție din lume n-ar avea sens.” (Aristotel Onassis)

Riduri.”Ridurile ar trebui să indice doar unde au fost odată surâsurile." (Mark Twain)

Răsturnare.Trăim într-o lume în care să-ți pierzi telefonul este mai grav decât să-ți pierzi virginitatea.

Scuze.Uneori scuzele sunt o formă de răzbunare.

Romantism.Când are un bărbat însurat de mult inițiativa de a aprinde o lumânare, la cină? Cum adică!? Atunci când e o pană de curent...

Celibatar. E un bărbat care este obsedat fie de sex, fie de internet. Ori... un bărbat divorțat (dintr-unul din cele două motive expuse). (Luc Fayard)

Svastica.Cu decenii înainte ca Hitler s-o adopte ca emblemă politică, svastica era deja răspândită în Europa de Vest, ca semn al norocului și bogăției. Hitler a ales-o cu același gând, ca semn distinctiv al Partidului Nazist. De fapt, svastica este un simbol antic, găsit pe obiecte vechi de 4.000-10.000 de ani î.e.n. Populațiile din Valea Indusului (Pakistanul de azi) și religii ca hinduismul, budismul și jainismul încă folosesc acest simbol, care semnifică fie protecția divină, fie razele soarelui benefic. În budism, se spune că, înainte de a fi înmormântat, lui Buddha i-a fost desenată o svastică pe piept, cunoscută sub numele de Sigiliul inimii. Cea mai veche atestare a svasticii pe teritoriul României este în cultura Cucuteni, acum 7.000 de ani!

Proști.Puțini sunt cei care știu cât de mult ar trebui să (mai) știe, pentru a ști cât de puțin știu!

Șosău (șosăi, s.m.). Bărbat care nu-și dă niciodată ciorapii jos atunci când face dragoste.

Ex.Un (o) ”ex” sunt ca închisoarea: dacă te întorci acolo, înseamnă că n-ai înțeles lecția.

Categorii.De câte feluri erau românii înainte de 1989? De două feluri: mulțumiți (pe care-i căuta miliția economică) și nemulțumiți (pe care-i căuta Securitatea).

Succes.Succesul este ca și cum ai fi însărcinat. Toată lumea te felicită, dar nimeni nu știe de câte ori ai fost regulat până ai ajuns aici.

Întrebare.O domnișoară întreabă: - Domnilor ”oficiali”, oare n-ați putea face o diferență între bărbații însurați, consemnați la domiciliu, și cei celibatari!? În sensul ca bărbații celibatari – teoretic mai tineri, mai viguroși - să aibă mai multă libertate de mișcare, în pandemie!? P.S. Nu-i problema mea, zău! Doar întreb... pentru o prietenă...

Împăcare.- Mi-ai stricat tinerețea, a spus femeia, sătulă de a sta în carantină. – Iar tu mi-ai mâncat, de atunci, toată viața, a răspuns bărbatul. – Ai băut, ai fumat, m-ai înșelat încă de îndată... nu cu mult după nuntă. – M-ai cicălit, m-ai certat și – chiar - m-ai lovit de vreo zece ori (că am numărat, să știi!) cu tigaia în cap! – Ești un nimic, un zero în pat! Eiii, dacă m-aș fi măritat eu cu Costel... – Iar tu, nevastă, în pat ești – află - mai rece ca un cub de gheață! – Câștigi foarte puțin. – Iar tu cheltui prea mult. – Nu mi-ai cumpărat niciodată o blană sau un parfum, cum primește vecina de palier (deși-i cam curviștină, că o văd prin vizor). Ce să vorbim, că nici măcar flori nu mi-ai adus de mult, măcar de ziua mea! – Iar tu mă hrănești mai mult cu conserve de fasole și ciorbe la plic, mai rău ca pe un câine. – Mi-ai transformat viața într-un lung șir de suferințe. – Ba tu mi-ai otrăvit viața, înăcrito! – Acum urmează dovada inteligenței femeii (care, oricum, a realizat că nu prea are de ales)... Ea: - Deci, asta înseamnă ca suntem chit, dragul meu? – Da, soarele meu (zise bărbatul, răsuflând ușurat, pe moment). Nici o supărare! Suntem făcuți unul pentru altul, e clar! Hai, te rog, te las și seara asta pe Kanal D, la Suleyman... și, dă-l naibii de meci de fotbal! Îl ascult eu la radio! P.S. Tot un bou... și-o belea... (Ori, o posibilă definiție – auzită prin geamul uitat întredeschis al unei bucătării de bloc, să zicem – a supraviețuirii unor vechi și înăcrite căsnicii). Mă bucur pentru asemenea cupluri ”fericite”! P.S. 2. Și o glumiță ”ajutătoare”: Mama, către fiică: - Scoate, te rog, vreo 5-6 farfurii din dulap și pune-le pe masă. – Uauu, mamă vom avea oaspeți la cină!? Că doar suntem doar trei: tu, tata și eu... – Nicidecum, draga mea... Dar vreau să am un dialog privat – tu fă-te că dormi, dar trage cu urechea! - și foarte convingător cu bețivanul de tac-tu, la noapte... ori când se va întoarce el de la crășmă! Femei ”bărbate”... Să trăiască (și să nu ne trebuiască)...

Covid.Taximetristul: – Îmi cer scuze că pute a spirt în taxi, dar am dezinfectat mașina. – Stați liniștit, de câteva zile nu simt niciun miros!