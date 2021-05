Luni, 17 Mai 2021 (19:20:05)

Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi consideră că educaţia nu reprezintă o prioritate pentru actualele partide de guvernământ şi pentru şeful statului, Klaus Iohannis. Mirela Adomnicăi a precizat că educația și implicit marele proiect „România Educată” au meritat doar o biată remarcă la finalul discursului prezidențial, care „anunța triumfător” relaxări peste relaxări în pandemie. „Atât a putut face profesorul Iohannis, doar să-i anunțe pe copii, profesori și părinți că pentru ei nu se schimbă nimic. România este verde, România se relaxează, se ridică restricțiile, se pot face evenimente, nunți, botezuri, se poate merge la teatru, la restaurant, la concerte, se renunță la măști în aer liber, dar nimic nu se schimbă pentru școli”, a spus Adomnicăi, ea adăugând că în continuare se aplică regula care impune cursuri online și nu școală adevărată în localitățile unde rata de infectare este peste 1 la mie.

Deputatul PSD de Suceava a arătat că sute de mii de elevi din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a sunt obligați în continuare să facă școală online și tot așteaptă, ei și familiile lor, o decizie care să le permită revenirea în sălile de curs. Mirela Adomnicăi a declarat că propunerea ministrului Educației de a lua ca referință ziua imediat următoare după trecerea în jos sau în sus a pragului de 1 la mie, pentru redeschiderea sau închiderea școlilor, aduce și mai multă impredictibilitate în sistemul de învățământ. „Practic, în loc să se rezolve problemele, acestea se complică și mai mult și riscă să devină un haos generalizat. Chiar se dorește să se condamne o întreagă generație de elevi? Guvernul are la îndemână varianta testării și astfel ar putea ține școlile deschise indiferent de rata de incidență. Sunt teste rapide non invazive nazale aprobate deja de Agenția Națională a Medicamentului, care pot fi folosite pentru testarea elevilor și profesorilor”, a spus deputatul PSD de Suceava, care se întreabă de ce se tot întârzie aplicarea acestor măsuri. „Sau poate așteptăm ca premierul Cîțu să devină mai inspirat după ce revine din vizita nocturnă de la Vama Veche, promisă fanilor săi ”all-nighters”, și mai vedem pe urmă ce facem cu educația? Să nu fie prea târziu”, a atras atenția Adomnicăi. Ea a spus că actuala guvernare a coaliției de dreapta, PNL-USRPLUS-UDMR, trebuie să revină la rațiune și să facă ce face întreaga Europă, să deschidă școlile pentru toți copiii. Mirela Adomnicăi a mai spus că școala online nu e școală, ci doar un simulacru, aspect demonstrat de toate studiile, motiv pentru care ar fi cazul să se termine imediat cu „această bătaie de joc” la adresa elevilor, a părinților și a profesorilor.