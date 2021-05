Un oraș mai curat!

Cu gunoaiele strânse de la Șipote și din pădurea Zamca s-au umplut 10 mașini de gunoi. În doar câteva ore!

Acest lucru a fost posibil datorită sutelor de voluntari care au participat sâmbătă, 15 mai 2021, la cea mai amplă acțiune de ecologizare din municipiul Suceava, inițiată de Andrei Bacoș, un tânăr care s-a implicat în ultimii ani în multe acțiuni sociale.

“Încercăm să punem Suceava pe harta celor mai curate orașe din România”

-“Acest pet stă 500 de ani în natură! Deci înainte să aruncăm ceva pe jos ar trebui să ne gândim. Stă 500 de ani în natură... și nu știm dacă se descompune complet”, spune Andrei arătând mulțimii de voluntario sticlă de plastic în care a fost suc.

Ia apoi de pe portbagajul mașinii, acolo unde își pregătise mai multe obiecte, o doză goală și o ridică în mână:

-“La fel, 500 de ani este nevoie ca această doză să se descompună!”

Le arată voluntarilor apoi o baterie mică.

-“Aceste baterii pe care le aruncăm cu toții la coș au nevoie cam de 1000 de ani să se descompună... dar nu total”.

În fața lui Andrei se află o mare de oameni, elevi, studenți, reprezentanți ai unor instituții și societăți comerciale, îmbrăcați cu veste reflectorizante, mănuși și saci (toate oferite de organizatori). Cu toții se aflau acolo cu același scop: să strângă gunoaiele aruncate de alții.

-“Și acum piesa de rezistență: acest borcan de sticlă se descompune într-un milion de ani... unii spun chiar două milioane de ani”.

Mulțimii îi este prezentată apoi o fotografie cu un arici care și-a prins capul într-un pet de plastic, imagine din pădurea Zamca, cu câteva zile în urmă. Dacă nu ar fi fost găsit la timp și dus la un medic veterinar, ariciul ar fi murit.

-“Și noi vă mulțumim că există așa cetățean în România!”, îi spune emoționată o fetiță lui Andrei Bacoș.

Toată scena s-a petrecut sâmbătă dimineață, în jurul orei 9.30, în parcarea de la Cetatea de Scaun, care a fost arhiplină ca pe vremea când acolo se organizau festivaluri. Elevi de la mai multe instituții de învățământ, studenți, în frunte cu prorectorul Mihai Dimian, o echipă numeroasă de la Garda de Mediu, dar și reprezentanți ai unor societăți comerciale. Auchan, de exemplu, a avut o întreagă echipă trimisă la “cea mai amplă acțiune de ecologizare” cum au numit-o organizatorii.

Și așa a și fost, pentru că mai rar vezi o imagine cu sute de oameni care adună gunoaiele din pădurea de la Cetate (pentru că asta a fost și încă este, până când va deveni acel minunat parc pe care îl așteptăm cu toții) și din pădurea Zamca.

Marea de voluntari a fost împărțită în două, o parte rămânând să ecologizeze Parcul Șipote, iar cealaltă pădurea Zamca, începând cu zona din spatele Bisericii Sf. Vineri.

“Încercăm să punem Suceava pe harta celor mai curate orașe din România”, a mai transmis Andrei Bacoș.

“Nu sunt coșuri de gunoi îndeajuns”

Cartierul general a fost improvizat. Dintr-o dubiță transformată se împărțeau apă, mănuși, saci, veste reflectorizante celor care nu au apucat să primească, iar în scurt timp mulțimea s-a răspândit prin pădurea de la Cetate, câteva zeci de voluntari, adulți în principal, plecând spre pădurea Zamca.

Administratorii mai multor restaurante locale s-au alăturat și ei demersului inițiat de Andrei Bacoș și au contribuit cu pizza, care a ajuns în jurul orei 13.00, pentru toți participanții la acțiune.

De la Școala Gimnazială Nr. 8 din Suceava au venit în jur de 50 de copii, însoțiți de cadre didactice. “Noi participăm de ani de zile la astfel de activități. Copiii răspund tot timpul pozitiv. Noi suntem acolo lângă cartodrom și ieșeam la pădurice. Înainte făceam curat și apoi ne desfășurăm activiățile. Am înțeles că acum au mers adulții acolo (n.r. - la pădurea Zamca) pentru că sunt foarte multe resturi de la mașini, din contrucții... Încercăm să ajutăm cât putem, dar mai ales să conștientizeze cetățenii că trebuie să arunce la coș. Și Primăria trebuie să pună foarte multe coșuri de gunoi, pentru că nu există coșuri, din păcate...”, ne spune învățătoarea Adriana Muntean.

„Nesimțire, efectiv nesimțire”, spune un adolescent care are deja sacul plin pe jumătate cu gunoaie în mai puțin de o oră. Sticle goale, mucuri de țigări…

“E ca și cum ai face mizerie la tine acasă!”

Delia Papuc a văzut pe Facebook anunțul cu acțiunea de ecologizare și, alături de soț și cei doi copii, au venit să se alăture sutelor de voluntari: “De când suntem mici venim aici la Cetate. Doar că e o diferență de cum arăta atunci și cum arată acum”.

Bianca este elevă la Colegiul Mihai Eminescu și are un mesaj pentru cei care aruncă gunoaiele pe jos: “Să nu mai facă asta, pentru că planeta e totuși a noastră și trebuie să o protejăm. E casa noastră... e ca și cum ai face mizerie la tine acasă!”

Ruxandra are și ea un mesaj: “Ai grijă pentru că s-ar putea ca după tine să nu strângă nimeni și gunoiul ăla să se tot adune și să se tot adune, iar în momentul în care tu o să spui că nu poți să respiri o să fie tot din vina ta. Deci trebuie să ai foarte mare grijă de natură pentru că ea este cea care te ține în viață!”

Andrei Bacoș le-a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în această acțiune, precizând că va continua seria acțiunilor de ecologizare pentru “un oraș mai curat”.

“Acțiunea de ieri a fost mai mult decât o simplă strângere a gunoaielor. Am văzut oameni muncind pentru același scop, un scop comun și bine intenționat. Am văzut socializarea și libertatea de mișcare care ne-a fost restricționată, am văzut oameni cu diverse apartenențe politice care lucrau cot la cot, cum de altfel este normal într-o societate. Am văzut viitorul nostru care arată foarte bine, copiii mai exact!”, Andrei Bacoș.