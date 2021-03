Campania de donare de sânge organizată de ASCOR Suceava și asociațiile partenere de la USV, la final

Luni, 29 Martie 2021 (15:44:35)

Campania de donare de sânge organizată de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Suceava, și asociațiile partenere de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), intitulată „Uniți pentru viață!”, a ajuns la final. Aproximativ 40 de voluntari au donat sânge, în perioada 22-27 martie, la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava (bulevardul 1 Mai, nr. 11), campania desfășurându-se sub egida „Marșul pentru viață!”. După cum ne-a spus Laurențiu Brăneanu, președintele ASCOR Suceava, „conștientizând faptul că 1 din 10 pacienți din spitalele din România are nevoie urgentă de sânge, ASCOR a desfășurat această campanie în luna martie, dedicată femeii și vieții. Astfel, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Suceava, a lansat, împreună cu asociațiile partenere din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava (USV), campania de donare de sânge, Uniți pentru viață!, organizată sub egida Marșului pentru viață 2021”. Această campanie a avut un caracter național, fiind organizată de toate filialele ASCOR din țară. La nivel local, ASCOR a avut ca parteneri activi aproape toate asociațiile studențești din Universitatea „Ștefan cel Mare”, printre care: Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), Asociația studențească FIRESC, Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia (GIRB), Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA), Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC - Suceava), Asociația Tinerilor Ortodocși Suceava (ATOS). Organizatorii campaniei „Uniți pentru viață!” mulțumesc tuturor voluntarilor care s-au alăturat inițiativei lor și au donat sânge, pentru a salva vieți.

