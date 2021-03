Luni, 29 Martie 2021 (09:01:48)

13 elevi suceveni din clasele gimnaziale s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Informatică, organizată de Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică(OSEPI). Faza județeană a competiției, care le-a permis elevilor suceveni să prindă un loc la națională, s-a desfășurat înzilele de 19 și 21 martie 2021. Elevii suceveni calificați la etapa națională a Olimpiadei de Informatică - OSEPI 2021, etapă care va avea loc pe 8 aprilie 2021, elevi ai Centrului Județean de Pregătire pentru Performanță „Hai la Olimpiadă” Suceava – disciplina informatică, sunt: Ioan Alexandru Bursuc, Școala Gimnazială Bosanci, clasa a V-a, Mircea Ștefan Tomita, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, clasa VI-a, Răzvan-Cristian Gavrilescu, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, clasa VI-a, Robert-Ștefan Gavrilescu, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, clasa VI-a, Sabrina Giulia Macoveiciuc, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, clasa VI-a, Ioan-Alexandru Livadaru, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, clasa VI-a, Rareș Aurel Poinaru, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, clasa VII-a, Tudor-Andrei Aparaschivei, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, clasa VII-a, Matei Tomniuc, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, clasa VII-a, Andrei Chertes, Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, clasa VIII-a, Ștefana Barîlă, Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, clasa VIII-a, Alex Chiriac, Clubul Copiilor și Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, clasa VIII-a, Sabin Maxim, Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, clasa VIII-a.

Prof. Mihaela Corina Ildegez, coordonator județean Centrul Județean de Pregătire pentru Performanță „Hai la Olimpiadă” Suceava, ne-a spus că „pe parcursul anului școlar 2020-2021, elevii de gimnaziu din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a au avut posibilitatea să participe la cursuri gratuite de pregătire suplimentară la disciplina Informatică, desfășurate în cadrul Centrului Județean de Pregătire pentru Performanță <Hai la Olimpiadă>, susținut de fundația Emag-București, în parteneriat cu BCR România. Cursurile de pregătire s-au desfășurat săptămânal, în fiecare sâmbătă pe toata durata anului școlar. Fiecare ședință de pregătire a avut o durată de două ore. Din cauza pandemiei din acest an, cursurile s-au desfășurat exclusiv online, începând din luna octombrie și până în prezent”.

Cursurile de pregătire au fost susținute de Mihaela Corina Ildegez, profesor la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Gabriela Freitag, profesor la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Liviu Pânzaru, profesor la Palatul Copiilor Suceava, Alexandru Țifui, student la Universitatea București, Facultatea de Informatică (fost olimpic național la informatică), și colaboratori.

„Felicitări elevilor și profesorilor coordonatori pentru activitatea depusă. Mulțumim familiilor pentru încredere și colaborare. Pot să adaug și faptul că din cei 16 elevi de liceu calificați la faza națională a Olimpiadei de Informatică, 12 au participat și la cursurile noastre”, a adăugat prof. Mihaela Corina Ildegez.