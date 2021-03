Motto. Părerea mea sinceră, ca autor ( unul...”șaten”, la tinerețe, azi, cam albit... deci blond), este că există și vor exista mereu cu mult mai mulți bărbați ”blonzi” decât femei ”blonde”. Mai pe șleau: cea mai ”blondă” femeie – bunică, mamă, soție, iubită etc. – va fi mereu mai ”brunetă” (adică mai deșteaptă, mai supraviețuitoare, mai luptătoare, mai suferitoare și răbdătoare), decât cel mai ”brunet” mascul, fudul și posesiv. Bref: fac în continuare ”săpături” lingvistice: eu nu am aflat sursa, sorgintea acestei clasice discriminări între blonde și brunete... Mai ales că acum, blonda devine brunetă la coafor... și viceversa! Enfin (vorba franco(a)fonului din mine): public aceste glume doar din pricină că mi se par, cumva, nouțe. Confirm respectul meu pentru toate femeile! Dar... mai trebuie să și râdem!

Fermoar.O tipă în fustă strâmtă și foarte scurtă vrea să se urce în autobuz. Dă să ridice piciorul pe scară... dar întâlnește privirea călătorilor atenți la mișcare - se vedea cam totul. Așa că, discret, duce mâna la fermoarul de la spate și îl descheie puțin, ca să-și coboare ușor pe șolduri fusta... Încearcă din nou să urce .. tot așa. Se descheie mai mult la fustă - tot nimic. A treia oară - idem. În spatele ei - un cioban. Ăsta o ia de umeri și o urcă. Tipa, revoltată: - Nesimțitule, pui mâna pe mine?!!? Ciobanul: - Apoi, domniță dragă, după ce m-ai descheiat de 3 ori la șliț am crezut că suntem prieteni!

Pui.Un tip la restaurant: - Chelner! - Da? - Mai prăjește-mi puțin puiul ăsta, că mi-a mâncat toată salata!

Nimfomană.Un bărbat merge la psihiatru: - Doctore, soția mea blondă e infidelă. În fiecare seară merge la barul pescarilor și agață bărbați. Chiar mai rău, se culcă cu oricine o întreabă! Înnebunesc! Ce crezi că ar trebui să fac? Doctorul răspunde: - Relaxează-te, respiră adânc și încearcă să te calmezi. Acum spune-mi, unde mai precis e barul acesta?

Coarne.Cerbii carpatini cu cât au coarnele mai mari, cu atât se consideră mai frumoși. La bărbați e invers. Cu cât au coarnele mai mari, cu atât sunt mai frumoase femeile lor.

Remember.Ţine minte! Când o femeie îţi zice că e bine, nu înseamnă că e şi destul!

Selfie.N-am aşteptat de la nimeni niciun ajutor, niciodată. Tot ce am, e făcut de mâna mea. Chiar şi orgasmele...

Gratis.- Domnişoară, faceţi sex pe bani? - Nu, bineînţeles. - Ce bine, că eu tocmai am rămas fără bani.

Femeie.Conform condițiilor reality-show-ului fiecare oncurent putea să-și ia pe insula nelocuită doar câte un singur obiect. Ion și-a luat o carte, Vasile un casetofon, Costel și-a luat calculatorul, iar Bulă şi-a luat o femeie gonflabilă. Peste o lună Bulă avea și carte, și casetofon, și calculator…

Ac.Fiul meu de 6 ani mi-a lăsat secretara gravidă. Ticălosul ăla mic a luat un ac și mi-a găurit toate prezervativele!

Înțepări.O blondă la doctor: - Domnişoară, unde vă înţeapă? - În maşină, dar mi-a promis că în curând închiriază o garsonieră.

Relativitate.Băieți! Luaţi o riglă de 15 cm. Vi se pare mică, mică, nu? Iar acuma puneţi-o alături de organ. Ei bine, iată relativitatea!

I.D.La o cină de afaceri: - Mă scuzaţi domnule, sunteţi cumva noul patron al firmei la care lucrează soţul meu? - Nu! - Atunci vă rog să vă scoateţi mâna din chiloţii mei!

Fluture.De când ne-am cunoscut, prietena mea blondă şi-a schimbat stilul de a face dragoste. - Palpitant… Şi ce stil preferă acum? - Stilul “fluture”. - Cum aşa?! - Păi, nu mai vrea să facem sex decât după ce-i flutur banii pe la nas…

Alarmă.Soţia îl trezeşte pe soţul ei: - Dumnezeule mare!… Un om s-a băgat în pat cu noi şi m-a ….! - Şi de ce nu ai strigat, netrebnico?! - Pentru că am crezut că eşti tu până am ajuns la al treilea număr. Şi atunci am început să mă îndoiesc...

Ochi.Două blonde mergeau pe stradă, iar una dintre ele exclamă: – Uită-te la câinele ăla cu un ochi! Cealaltă blondă își acoperă un ochi și zice: – Unde? Unde?!

Home.– Ospătar, în localul vostru mă simt ca acasă! – Vă place atât de mult la noi? – Da’ de unde! Nici acolo și nici aici nu mă bagă nimeni în seamă.

Divorț.La Radio Erevan, un ascultător întreabă: – De ce costă divorțul atât de mult? Radio Erevan răspunde: – Pentru ca merită!

Trabant.– Care este diferenţa dintre un prezervativ şi un Trabant? – Nici una. Ambele blochează circulaţia.

Parcare.– Care este diferenţa dintre o blondă şi un loc de parcare? – Cele bune sunt mereu ocupate, mai rămân doar cele pentru handicapaţi.