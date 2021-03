Marţi, 2 Martie 2021 (12:28:03)

Miercuri vor debuta la Suceava Zilele Universității ”Ștefan cel Mare”, în cadrul cărora, pentru câteva zile la fiecare început de martie au loc spectacole, expoziții, workshop-uri, inaugurări, lansări de carte, conferințe și simpozioane care reflectă preocupările muncii de cercetare și noile realizări ale studenților și cadrelor didactice ale unității sucevene de învățământ.

Astfel, miercuri începând cu ora 10.00, lector univ. dr. Mircea Păduraru va organiza on line conferința ”„Ethnologia eshatologică. Pentru o genealogie a fricii în etnologiile românești”, adresele online unde pot fi vizionate aceste prezentări pe secțiuni fiind prezentate în programul detaliat lansat pe site-ul universității.

O expoziție de carte cu autori din cadrul USV va fi deschisă vineri dimineață, începând cu ora 09.00, în holul Corpului E al universității, organizator fiind prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu din cadrul Bibliotecii USV.

Vineri, începând cu ora 10.00, în corpul A, sala A115, va avea loc lansarea revistei ”Cuvânt Studențesc” sub coordonarea lui Tiberiu Avram și a colectivului de redacție al revistei ”Cuvânt Studențesc” din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. La aceeași oră, în sala D 101 va avea loc lansarea volumului ”FIESC 35 de ani”, sub coordonarea prof. univ. dr. Laurențiu Dan Milici, de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

Sesiuni științifice cu prezentare on line vor avea loc în cursul zilei de vineri, începând cu ”Alma Mater Sucevensis”, organizată de Departamentul de Științe Umane și Social Politice din cadrul Facultății de Istorie și Geografie. În cadrul aceluiași departament sesiunile vor continua cu Secțiunea Filosofie și Etică Aplicată, sub organizarea lect. univ. dr. Marius Cucu și de la aceeași oră 10.00, cu Secțiunea Istorie modernă și Contemporană, sub bagheta lect. univ. dr. Vlad Gafița. Alte două secțiuni se vor deschide începând cu ora 14.00, cea de Asistență Socială și Resurse Umane, sub coordonarea lect. univ. dr. Cristina Viorica Cormoș și Secțiunea Arheologie, având organizator pe lect. univ. dr. Vlad Gafița, din cadrul aceleiași facultăți.

Activități în cadrul Zilelor USV vor mai avea loc în paralel vineri, precum ”Happy Birthday USV” on line între orele 11.00-13.00, în coordonarea conf. univ. dr. Angela Albu din cadrul Facultății de Economie și Administrație Publică și ”Doctorandul anului”, începând cu ora 12.00, prezentat de prof. univ. dr. ing. Gianina Laura Bouriand. Tot în cursul zilei de vineri conf. univ. dr. Camelia Ignătescu va organiza un workshop intitulat ”Cariere în științe juridice și administrative”, începând cu ora 12.00 în Aula Magna, iar de la aceeași oră va avea loc o întâlnire cu participanții la o campanie de lectură denumită ”Citesc, deci trăiesc”, organizată de prof. univ. dr. Sanda Maria Ardelean în holul corpului E. Între orele 13.00 și 17.00 se va putea asculta ”Vivat USV! La Viva FM” în cadrul programului postului de radio Viva FM, în timp ce după-amiaza va aduce alte întâlniri live pe internet, având subiecte precum ”Prelucrări pe mini CNC”, de la 15.00, ”Alimentele viitorului” începând cu ora 16.00 și ”Aspecte privind utilizarea sistemelor informatice geografice în învățământul preuniversitar” de la aceeași oră. ”Dreptul dincolo de stat: Autoritatea dreptului internațional asupra statelor suverane” va fi subiectul următoarei acțiuni ce va demara on line începând cu ora 18.00, seara încheindu-se cu spectacolul de teatru intitulat ”O caut cu lumânarea” la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava.

Alte teme de interes vor fi abordate în cursul manifestărilor Zilelor USV de sâmbătă, 6 martie, începând cu secțiuni precum ”Istorie modernă și contemporană”, ”Filosofie și etică aplicată”, ”Relații internaționale și studii europene” precum și masa rotundă pe tema ”Consolidating the academic-civil society-policy-making triangle”, toate începând cu ora 10.00. De asemeni simpozionul ”Probleme metodico-științifice în învățământul istoric gimnazial și liceal. Istoria: știință didactică și dileme morale.” se va desfășura începând cu ora 10.00 în aula corpului E.

Duminică, 7 martie, începând cu ora 14.00 va avea loc inaugurarea ”NeuroArts Cafe”(Proiectul PoeticA. Laboratorul de Neuroestetică prin proiectul ”Poetic Arts: Universality of Aesthetic Experience in Individual Contexts- PoeticA), în cadrul Book Cafe din Corpul D, sub coordonarea cercetător șt. dr. Tudor Bălinișteanu.

O expoziție de artă plastică și un recital de poezie sub titlul ”Cacica- peisajele inimii”, desfășurate în cursul zilei de marți, începând cu ora 14.00 în cadrul Galeriei de Artă a USV din Corpul A, precum și o întâlnire live pe internet cu tema ”Promovarea sănătății mintale în școală, începând cu ora 17.00, vor încheia manifestările dedicate Zilelor USV din acest an.