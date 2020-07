Grindina a făcut prăpăd la Dolhasca: peste o sută de acoperișuri de casă sunt afectate

Vineri, 31 Iulie 2020 (12:27:23)

Ploile torențiale însoțite de căderi de grindină iau la rând, din păcate, localități din județul Suceava. Ultima afectată este Dolhasca, după o puternică furtună care a căzut joi seară. Din păcate, la Dolhasca, cel puțin în satul Budeni, căderea de gheață a fost extrem de serioasă și a lăsat pagube mari în urmă. Primarul orașului Dolhasca, Decebal Traian Isachi, a făcut o primă estimare făcută în teren: ”Ieri, după furtună am fost in teren și am văzut culturi afectate, mașini lovite de gheata imensă ce a căzut din cer, case afectate, arbori rupți și trântiți la pământ. Cel mai afectat a fost satul Budeni. Astăzi ne deplasăm în teren să identificăm casele ale căror acoperișuri au fost sparte de gheață să vedem cum îi putem ajuta pe sărmanii oameni cărora acum le plouă in casa. Din estimările făcute de ieri sunt peste 100 de gospodarii cu probleme grave la acoperișul casei. Încerc sa găsim soluții ca în primă fază aceștia să fie ajutați, să poată sa-și repare măcar acoperișul casei”.Având în vedere că gheața distrus acoperișuri este lesne de intuit cât de mari sunt pagubele în agricultură.

