Paradox

Cea mai recentă hartă a cazurilor active de Covid din localitățile județului Suceava, realizată de Monitorul de Suceava și publicată în ediția de ieri, are cinci puncte roșii, cu un număr de peste zece cazuri active: Suceava (40 cazuri), Rădăuți (24), Fălticeni (23), Vicovu de Sus (23) și Ciocănești (17). Așadar, în acest nefericit top sunt cele mai mari trei municipii din județ, un oraș mare și cu densitate ridicată a populației – Vicovu de Sus și, atipic, Ciocănești, o comună de munte, răsfirată și cu o populație de până în 1.500 de locuitori, cea mai mică din județ ca număr de oameni. Automat că ne-am întrebat și noi și se întreabă multă lume ce se întâmplă la Ciocănești, cu atât mai mult cu cât în jur sunt comune cu nici un caz ori cu cazuri izolate. Iar la Ciocănești casele sunt răsfirate, iar densitatea populației foarte scăzută.

Mai multe teste, mai multe cazuri pozitive

Contactat de Monitorul de Suceava, primarul comunei Ciocănești, Radu Ciocan, a venit cu o serie de explicații pentru această situație, care par destul de pertinente.

Prima ar fi că la Ciocănești în toate familiile în care a apărut un caz au fost testați toți membrii respectivei familii, chiar dacă după proceduri aceștia puteau rămâne în izolare timp de 14 zile fără a fi testați, dacă nu aveau simptome.

11 din 17 cazuri sunt în trei familii

”Noi, primăria, am achitat în prealabil un număr de teste la centrul de la Vatra Dornei și am insistat ca toți cei din familiile cu un caz să meargă să facă testul imediat, cu costuri suportate de noi. Pot să vă spun că din cele 17 cazuri active, 11 sunt în doar trei familii. De exemplu, avem cinci pozitivi într-o singură familie. Consider că situația nu este scăpată de sub control, mai ales că toți cei pozitivi s-au internat. O parte sunt asimptomatici, câțiva au forme medii și nu avem nici un caz grav, la ATI. Suntem în luptă doar cu timpul, îmbucurător este că de șapte zile nu avem cazuri noi și sperăm ca săptămâna viitoare să avem cifre mai bune. Oricum, țin să subliniez că ne-a interesat mai puțin statistica, dovadă că am insistat să fie testate toate familiile cu un caz, ceea ce nu prea s-a întâmplat peste tot”, a declarat Radu Ciocan

Oricum ar fi, numărul de cazuri active este mare raportat la populația foarte mică a comunei, fapt care nu poate fi contestat de nimeni. Despre prima sursă a infectării se pot face doar presupuneri.

Cifre care nu dau bine pentru comuna turistică Ciocănești

Pentru comuna turistică Ciocănești evident că aceste cifre nu dau deloc bine, iar primarul și numeroșii localnici care au încercat în ultimii ani să trăiască din turism speră ca acest coșmar să se termine la un moment dat.

Un alt aspect important este că la Ciocănești nu s-a înregistrat nici un deces de Covid, de la debutul pandemiei. Numărul total de cazuri înregistrate oficial la Ciocănești, de la începutul pandemiei, este de 30. Așadar, concentrarea mare de cazuri este de date recentă și, sperăm, trecătoare, fără apariția de noi focare.

Primarul apreciază că oamenii din cele două sate ale comunei au fost în general prudenți și nu au luat în derâdere acest virus, dovadă că și cei asimptomatici au acceptat să se interneze măcar 48 de ore, pentru a fi investigați și a se exclude posibile complicații.

Situația din zona de munte

Cele mai apropiate comune de Ciocănești, Cârlibaba și Iacobeni, au un total de doar trei cazuri active și nouă în total de la debutul pandemiei. Sunt și comune apropiate de Ciocănești care nu au nici un caz activ înregistrat – Moldova Sulița, Breaza, Fundu Moldovei sau Pojorâta.

Cele două municipii din zona de munte, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, aveau 4, respectiv 9 cazuri active, așadar mult sub Ciocănești.