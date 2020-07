Grea încercare

Suferința bolnavilor de cancer este amplificată, în această perioadă, de rigorile impuse în spitale din cauza pandemiei de coronavirus. O suceveancă în vârstă de 43 de ani, Mihaela Adina Mihai, bolnavă de cancer colorectal cu metastaze pulmonare și hepatice, face chimioterapie din două în două săptămâni la un spital din București. Conform regulilor, la internare trebuie să facă obligatoriu test Covid. Spitalul la care se tratează îi asigură testarea gratuit, dar asta înseamnă pentru Mihaela o ședere de 5 zile: după recoltarea probelor la internare stă trei zile în zona tampon, până la primirea rezultatului, și apoi două zile pentru chimioterapie. Dincolo de costurile pe care le are spitalul cu cele trei zile de cazare până la aflarea rezultatului, de 1.805 lei/zi, conform decontului dat de unitatea medicală, Mihaela se află într-o situație specială. Are o fetiță în vârstă de 9 ani, cu Sindrom Down, pentru care lipsa mamei timp de 5 zile este un calvar. Cât timp este ea la tratament, copila rămâne în grija celeilalte fiice, în vârstă de 23 de ani, care are și ea, la rândul ei, un copil de 3 ani. Soțul Mihaelei este șofer pe tir și lucrează în străinătate, iar mama Mihaelei, care locuiește împreună cu ea și fiica cea mică, face dializă. „Este foarte greu să las 5 zile un copil cu handicap în grija unei tinere care are și ea la rândul ei un copil”, a spus Mihaela.

Soluția pentru reducerea zilelor petrecute la spital la București este să facă testul la Suceava, cu maximum 72 de ore înainte de plecare, doar că această posibilitate nu există decât contracost. Gratuit, deși este asigurată medical, Mihaela nu poate fi testată nici la DSP, nici la spital. Ministerul Sănătății a uitat de pacienții oncologici care fac tratament în alte județe, atunci când a elaborat protocolul de testare.

DSP nu are baza legală pentru teste la cerere gratuit

Directorul DSP Suceava, dr. Dinu Sădean, a declarat că nu are baza legală pentru testarea gratuită a pacienților oncologici, aceștia fiind testați, conform protocolului, la spitalul la care fac tratament. „Avem cam zece solicitări pe săptămână de la pacienți oncologici care au nevoie de test pentru a merge la chimioterapie și de fiecare dată trebuie să le dăm același răspuns: la noi sunt testați gratuit doar contacții din focar ai cazurilor confirmate. Dacă nu se schimbă legislația, nu avem ce face”, a spus dr. Sădean.

La Spitalul Suceava sunt testați doar pacienții unității medicale; testări la cerere, cu atât mai puțin gratuite, nu se fac.

Secția Oncologie funcționează aproape normal, doar la spitalizări de zi sunt internați maximum 4 pacienți/zi, pentru respectarea normelor sanitare. La chimioterapie, luna trecută rulajul a fost de 300 de pacienți tratați. Medicul oncolog Doina Ganea Motan a declarat că în această perioadă s-au realizat și intervenții chirurgicale pentru paciente cu cancer de sân și cancer de col uterin, au fost diagnosticate și cazuri noi, de cancer de sân și bronhopulmonar, prin tehnică de înaltă performanță. Cum toți pacienții care se internează, indiferent de forma de spitalizare, sunt testați, este foarte greu de găsit un loc pentru a fi testat, în mod excepțional, un pacient din afara spitalului, exact la data la care are acesta nevoie. Conform doctoriței Motan, în toată perioada pandemiei au avut rezultat pozitiv la testul Covid maximum 10 pacienți oncologici.

Testarea bolnavilor oncologici la DSP ar fi mai ieftină decât spitalizarea pentru testare

Ca urmare, pacienți în situația Mihaelei, cu imunitate scăzută din cauza bolii, sunt nevoiți să umble pe drumuri și să cheltuie bani pentru a face un test Covid înainte de a merge la tratamentul pe care îl fac la București, Cluj, Iași sau Târgu Mureș. La cum au fost gândite protocoalele de testare, și statul cheltuie mult mai mult pentru a spitaliza un pacient ca să îi facă un test, decât dacă ar aloca bani pentru test la DSP.

Mihaela va pleca la București săptămâna viitoare, miercuri noapte, iar joi se va interna pentru două zile de chimioterapie. Cu dificultate a găsit un loc la un laborator privat din Suceava pentru a se testa luni, ca să primească rezultatul miercuri. Este al doilea test pe care îl plătește și este revoltată de acest lucru. ”Ar trebui să fim testați și noi, pacienții oncologici, gratuit la DSP. Cei care nu respectă regulile sanitare și se îmbolnăvesc de Covid sunt testați gratuit, noi trebuie să plătim. Mi se pare profund nedrept. Nu am nimic să-i reproșez directorului de aici de la DSP, dimpotrivă, îi mulțumesc pentru că s-a zbătut să ne ajute, dar legislația este strâmbă și ineficientă. În loc ca statul să cheltuie cu mine vreo 4.000 de lei în cele trei zile în care stau degeaba în spital, fără nici un tratament, până primesc rezultatul la test, nu mai bine dă 250 de lei la DSP Suceava, să-mi facă un test Covid gratuit și să stau doar două zile în spital, cât fac tratamentul?” este întrebarea fără răspuns a Mihaelei Mihai.