Prin pădurea de cuvinte

Motto.”Doamne, cât am așteptat, / Să mă văd cu mândra-n sat! / Din carantină să scap, / Nu s-o văd doar pe WhatsApp. // Iaca, ziua a venit, / Cu mândra m-am întâlnit: / Talie ispititoare, / Pantofi de firmă-n picioare. // O rochiță mini, frate, / Că-ți fug ochii mai departe, / Prin decolteu, bănuiești, / Cei doi sâni dumnezeiești. // Ochii ei, negri ca mura, / Inima mi-o dau de-a dura. / Dar să vezi, treabă ciudată: / Mândra a venit mascată. // Și cu masca pe figură, / Cum s-o mai sărut pe gură? / Și-mi vorbește serios, / Ea, cu glasul ei duios: // - Dragă iubi, stai așa! / Nu te mai apropia! / La doi metri depărtare / C-am luat o frică mare. // Drept să-ți spun îmi pare rău, / Mă tem de covidul tău!” (Gheorghe Solcan, ”Iubire la vreme de covid”)

Trufandale.Ia, vă rog, nu vă mai plângeți că trufandalele sunt prea scumpe, după criza asta! Cum că – vezi Doamne – cireșele se vând cu 60 de lei etc... Apăi, vecina mea de bloc, juna (23 ani) ”italiancă” (în sensul că bărbat-su e încă la lucru în Italia)... mi-a pretins 100 euro pentru numai o oră! (Cât vreo 12 kile de cireșe... negociate!). Așa că... dacă pohtiți la trufandale... plătiți! Sunt scumpe! Mereu au fost... Domnia, plăcerea (ca și prostia) au costat, mereu, multe parale!

Lecții.Ce am învățat – mă rog... ce ar trebui să învățăm, mai bine zis, de la nenea Covid 19, în doar 7 (!) ”lecții”: 1. Viața e a naibii de scurtă. 2. Moartea e sigură... și (tot mai) inevitabilă. 3. Locul de muncă – și de viață – sunt temporare și nu trebuie să viețuim doar sub obsesia lor. 4. Sănătatea? Da, ea este o avere incomensurabilă pe care nu știm s-o prețuim. 5. Absolut nimănui nu-i este ”garantată” ziua de mâine. 6. ”Veșnicia” – adică, viața de apoi – nu ne-a fost niciodată mai aproape... mai palpabilă ca în această perioadă. 7. Final: Cred că doar Dumnezeu ne mai poate salva!

Proverb.Degeaba ai avere multă, dacă n-ai nevastă mută. (proverb - să nu ziceți că nu v-am prevenit, băieți!), de spus în gând... ca rugăciunea)

Bani.Cică ni se pregătesc ajutoare de stat în bancnote din Botswana.

Vânat.Dacă închid ăștia alimentarele, va trebui să mergem la vânat. Și habar n-am unde trăiesc chipsurile.

Vaslui.S-au închis cârciumile. La noapte, Vasluiul își declară independența.

Opoziție.Un opozant de-al lui Putin a fost omorât de Coronavirus cu 30 de lovituri de cuțit.

Granițe.Rusia nu a închis granițele pentru că Putin nu a hotărât încă unde sunt acestea.

Opt.Practic, la nunta în 8, dacă ai ospătar, bucătar, fotograf, nași, dj și solist/ă, unul din miri... stă acasă. P.S. Ce mișto!

Nomazi.Ăia nomazi, în căruțe cu coviltir, unde o să stea ”acasă”?

Izolare.În a șaptea zi de izolare la domiciliu, papagalul mi-a zis: – Amu, vezi, mă, cum e în colivie?

Orez.Ați numărat toate boabele de orez? Bine, vorbim peste două săptămâni, când o să le puneți și nume.

Ajutor.Vasile, vecinul lui Ion, merge la acesta și-l întreabă: – Mă, ce era cu cei doi bărbați care au fost la tine mai devreme? – Nimic, ce să fie… – Păi am văzut că ai discutat puțin cu ei apoi au plecat nervoși și te înjurau de mama focului. – Erau de la martorii lui Iehova, au venit să îmi explice cât de important este să îți ajuți aproapele. – Bine, dar de ce erau aşa supărați? – Aaa, păi le-am zis că dacă tot este important să îți ajuți aproapele să mă ajute și pe mine să fac curat la porci și să sap în curte.

Cântar.M-am urcat azi pe cântar și am văzut afișat: „Trebuie să stai în casă, nu să te faci cât casa!”

Evadare.Când s-o termina nebunia asta, io încep carantina invers, două luni nu mai dau p’acasă!

Sănătate.Pentru o viață sănătoasă, mutați mobila 30 de minute în fiecare zi!

Duș.A doișpea zi de carantină. Am ieșit de la duș și m-am spălat pe mâini.

Alegeri.Hei, ăștia de peste 65 de ani nu au voie afară, no amu îi momentul să facem alegeri.

Certuri.Acum nici certurile conjugale nu mai au farmec. Nu mai poate omul să plece de-acasă trântind ușa.

Opțiuni.Și, cum e acasă? Ați rupt patul sau frigiderul?

Sex.Opt din zece oameni fac sex. Cei doi care nu fac suntem noi, eu care scriu și tu care citești.

Ani.Cei care nu aveți cei șapte ani de acasă, o să-i faceți acum.

Dosar.Guvernul lucrează la cel de-al treilea model de declarație pe proprie răspundere. De mâine aveți nevoie de dosar cu șină.

Asemănări.Ce au în comun căsătoria și fotbalul? Dacă nu joci bine devii rezervă, iar altul titular.

Alternativă.Legenda spune că, dacă nu poți să-ți faci femeia fericită, nu-l încurca pe altul.

Zi.– Cum îți petreci ziua, în carantină? – Păi, dimineața nu fac nimic, iar după-amiaza mă odihnesc.

Marketing.”Cui serveşte acest adevărat <marketing al fricii> explică, în cartea sa recentă <State of Fear> (Starea de teamă), autorul anglo-saxon Michael Chrichton: <Întreţinerea fricii permanente este o formă de control al societăţii de către politic, mass-media şi juridic>. Oamenii de ştiinţă ne învaţă că omul este înzestrat cu un sistem de fixare în memoria vizuală şi emoţională a evenimentelor traumatizante: catastrofe, accidente, acte teroriste, pandemii, incendii, inundaţii, cutremure, tsunami, demonstraţii, scandaluri de tot felul, corupţie. Potrivit mecanismelor biologice ale selecţiei darwiniene, cei care ies cel mai puţin afectaţi de asemenea întâmplări nefericite au mai multe şanse de supravieţuire. Ei vor putea astfel procrea şi asigura supravieţuirea şi dezvoltarea speciei. Sondajele de opinie TV atestă audienţa numeroasă a temelor catastrofice, iar alcătuitorii de programe se conformează legilor pieţei. Aşadar, un cerc vicios, care amplifică răul, un rău tot mai exploatat mediatic.” (Corneliu Vlad)

Coronavirus.Îi datorăm multe coronavirusului. A reușit să-i aducă pe români înapoi în țară, a relansat industria de săpun și a putut să le învețe pe femei să facă pâine.

Covid.Frizeriile și saloanele de înfrumusețare fiind închise, soția l-a tuns pe soț, soțul a vopsit-o pe soție. De două săptămâni nu mai vorbesc unul cu altul. (Leo Butnaru). P.S. Pesemne nu se mai recunosc.