Joi, 5 Decembrie 2019 (12:46:22)

Biserica de lemn „Sf. Dumitru” Adâncata II, monument istoric, a fost restaurată complet, cu bani europeni, recepția lucrărilor de restaurare având loc miercuri, 4 decembrie, în prezența tuturor factorilor decizionali care au contribuit la finalizarea proiectului.

„Restaurare şi conservare a patrimoniului cultural şi a infrastructurii conexe la Biserica monument istoric cu hramul <Sfântul Dumitru>, Parohia Adâncata II”, cum s-a numit acest proiect, în valoare de 3.889.053,22 de lei, scrie istorie în restaurarea monumentelor din Bucovina, pentru că este pentru prima dată când se finalizează restaurarea unui monument din lemn.

Acest lucru l-am aflat de la Doina Iacoban, director general la Regional Consulting SRL Suceava, consultantul acestei investiții de la Adâncata. Recepția lucrărilor s-a făcut după 24 de luni de muncă, timp în care au fost și multe provocări, și multe obstacole, a fost greu, dar, vorba directorului Doina Iacoban, „când faci din dragoste un lucru, nimic nu este greu. Provocarea proiectului a constat în arhitectura specifică acestei biserici, cu o îmbinare în coadă de rândunică a tuturor elementelor de lemn și cu o pictură care a fost realizată pe o cromatică diferită față de celelalte monumente. A însemnat pentru toți o provocare, însă expertiza tuturor a demonstrat că se poate. A fost totul dificil, dar tot ce a fost greu am depășit, pentru că am lucrat în echipă”. Încercarea echipelor de experți a fost dată și de faptul că a trebuit să fie protejat obiectivul de investiții, biserica de lemn, sub o cupolă, sub forma unei copertine, sub care s-a lucrat foarte mult timp, acesta fiind un element inovator al intervenției arhitecturale.

· Drum dificil, cu peripeții, dar frumos

Preotul paroh Mitu Pascal de la Biserica de lemn „Sf. Dumitru” Adâncata II este cel care și-a dorit foarte mult să dea „strălucirea” pe care o merită acest monument istoric, el oferind expertiza necesară echipelor de specialiști care au proiectat, finanțat și executat acest proiect.

„Acum, la recepția lucrărilor de restaurare de la Biserica de lemn <Sfântul Dumitru> Adâncata nu pot decât să mulțumesc Bunului Dumnezeu și celor implicați în acest proiect pentru atingerea obiectivului propus. Mulțumesc în mod special doamnei Iacoban Doina, domnului Iacoban Ioan și întregii echipe de la Regional Consulting Suceava, pentru susținerea permanentă și încurajarea acordată”, a spus preotul paroh Mitu Pascal.

Drumul până la finalizarea acestui proiect a fost unul frumos, dar și plin de peripeții. A fost o experiență pe care ar repeta-o, susține pr. Mitu Pascal.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 de luni, respectiv între data de 15.12.2017 şi data 14.12.2019. „Biserica a fost refăcută în structura ei de rezistență, s-au făcut rezidiri, s-au schimbat bârnele de la pridvor, ce erau afectate de carii, s-a schimbat acoperișul, dușumelele, tavanul, deci biserica a suferit o restaurare capitală. Au fost restaurate și pictura cupolei, cele două iconostase și s-au adus icoanele la înfățișarea pe care o vedem acum, și observăm valoarea lor cromatică”, a completat pr. Mitu Pascal.

Alexandrina Cuțui, expert în restaurare pictură și specialist monumente istorice, a spus că partea cea mai grea a reprezentat-o restaurarea boltei pictate, care este de început de secol XIX, care prezenta numeroase forme de degradare și un strat foarte gros de depuneri de fum și murdărie aderentă. Iar la icoanele din pronaos, primul iconostas, fiind cel original de sfârșit de secol XVIII, degradările erau la toate nivelurile și a fost destul de dificil de restaurat, dar rezultatul este unul deosebit, apreciat de specialiști.

· Promovarea comunei Adâncata prin cultură

Prezent la recepția lucrărilor, primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, s-a declarat mulțumit pentru că a reușit, în mai puțin de o săptămână, „să inaugurez parcul din comuna Adâncata și restaurarea acestei biserici, ambele proiecte cu finanțare europeană. Biserica de lemn <Sfântul Dumitru> este un obiectiv deosebit de important pentru comună, pentru că este monument istoric Clasa A, practic el va intra în circuitul turistic al județului Suceava și nu numai. Astfel, comuna va fi cunoscută în ceea ce înseamnă monumentele istorice din România”.

La rândul său, preotul Dimitrie Horga, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a declarat: „purtarea de grijă a monumentelor istorice a fost un deziderat al ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Față de bisericuța aceasta, ÎPS Pimen și-a arătat purtarea de grijă prin numirea, în anul 1996, a părintelui Mitu Pascal ca preot paroh, iar de aici părintele Mitu Pascal și-a continuat misiunea aducând monumentul acesta la stadiul pe care îl vedem. Putem să-i mulțumim preotului paroh Mitu, pentru strădaniile sale. Apreciem foarte mult firma care s-a ocupat de procurarea de finanțare a proiectului și, în același timp, apreciem toate soluțiile tehnice și purtarea de grijă cu care s-a lucrat pentru realizarea acestui proiect”.

Lucrările de restaurare la Biserica de lemn „Sf. Dumitru” Adâncata II au fost executate de societatea General Construct SRL Suceava. La recepția lucrărilor a fost prezent și directorul tehnic al General Construct, Gheață Doru.

Istoricul Bisericii de lemn „Sf. Dumitru” Adâncata II

Biserica de lemn „Sf. Dumitru” Adâncata II are un istoric interesant. Nu a fost construită de un anume ctitor, pentru că localnicii care au construit biserica au venit din Ardeal. „Nu se știe o dată exactă a construirii locașului, dar sfârșitul secolului XVIII ar fi data cea mai probabilă. Biserica a avut mai multe intervenții de restaurare în perioada 1794 – 1796, în anul 1850, apoi în 1971 – 1972 și acum, cea mai recentă restaurare. Biserica nu arăta inițial așa cum o vedem acum. A fost mai mică și ca lungime și s-a adăugat pronaosul pe care îl vedem acum. Pridvorul a fost înainte clopotniță, până în 1850. Pictura este tot de sfârșit de secol XVIII – XIX. Are o valoare populară și interesantă pentru cei care au construit biserica”, a spus Mitu Pascal. Sfințirea bisericii va avea loc în primăvara anului 2020. Până atunci, biserica va fi deschisă pentru vizitatori.