Dumitru Rusu, senior al artelor plastice bucovinene, aniversat la împlinirea vârstei de 80 de ani

Miercuri, 7 Noiembrie 2018 (11:47:19)

Artistul plastic Dumitru Rusu, „senior al artelor plastice bucovinene”, a fost sărbătorit marți, 6 noiembrie, la Galeriile de Artă „Ion Irimescu” Suceava, la împlinirea vârstei de 80 de ani și peste 50 de ani de activitate artistică. Spațiul a fost neîncăpător pentru toți cei care au venit să-l felicite, să-i spună un sincer „mulțumesc” pentru că le-a schimbat destinul sau pentru că i-a îndrumat spre drumul artei într-un mod sincer și profesionist. Cum putea fi sărbătorit un artist, dacă nu în prezența operei sale, a unei expoziții aniversare, astfel că pe simeze s-au aflat circa 40 de lucrări în acuarelă, realizate de profesorul Dumitru Rusu în ultimii cinci ani, cu preponderență în ultimii doi, trei ani. Moderatorul evenimentului a fost Camelia Rusu Sadovei, artist plastic, vicepreședinte al Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România, care a reafirmat faptul că Dumitru Rusu este unul dintre cei mai buni acuareliști ai Bucovinei. Artistul Dumitru Rusu a pictat mereu ceea ce este frumos, ceea ce aduce bucurie, ceea ce-l încântă pe el și pe noi, cei care-i privim opera. Tablourile sale vorbesc despre iubirile sale, despre lumina dimineții, a amiezii, despre sentimente. Chiar el a spus la vernisaj, în fața celor dragi, că „vorbele mele se văd mai bine pe pereți... le-am aruncat pe pereți să vă facă plăcere, să vă uitați la ele. Nu sunt lucruri precise. Sunt sentimente care recreează pentru fiecare total altceva. Mă bucur foarte mult că sunt aici, împreună cu voi. Nu aștept cadouri. Eu vă fac cadouri...!”. Profesorul a avut un mesaj și pentru tânăra generație, pentru elevii care tind spre o carieră în domeniul picturii: „Eu la spun elevilor mei: eu nu sunt profesor. Eu sunt un prieten al vostru, care bănuiesc că știu mai multe lucruri și încerc să vi le transmit și vouă. Cine are urechi de auzit să audă. Vă urez curaj și perseverență. Să știți că ce vedeți aici, pe simeze, este 99 % muncă și 1% inspirație”. Alături de sărbătorit au fost mulți foști elevi, colegi de catedră, de atelier, iubitori de artă. Artistul plastic Lucia Pușcașu a spus că a învățat de la profesorul Dumitru Rusu „ordinea în atelier, că un lucru început trebuie să fie dus până la capăt, am învățat compoziție”. „În tablourile sale apar toate anotimpurile. Omul apare mai puțin în lucrări, dar este prezent prin toate elementele din natură: copac, fânețuri, case, ulița, biserica etc. Observăm la Dumitru Rusu un echilibru deosebit în compoziție. Îl felicit pentru întreaga carieră dar și pentru faptul că este prezent la orice manifestare a filialei, la orice expoziție...”, a completat Lucia Pușcașu.

