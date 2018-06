Măsuri

Miercuri, 27 Iunie 2018 (12:20:58)

Managerul Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat, miercuri, că unitatea medicală începe implementarea sistemului de management anti-corupție, standardizat internațional în 2016. Este vorba despre primul standard internațional cu un asemenea obiectiv, respectiv ISO 37001:2016. Managerul Rîmbu a explicat, în conferință de presă, că ISO 37001:2016

presupune un set de măsuri și proceduri– o parte dintre acestea fiind deja aplicate în spital, menite să reducă practicile incorecte „la limita suportabilului”. „Sunt vizate nu doar comportamente care se referă la bani dați în plic sau strecurați în buzunarul personalului din spital, ci și raporturile dintre medicii prescriptori și furnizorii de medicamente, cadourile, „ospitalitatea”, donațiile și beneficiile similare, angajările, precum și achizițiile pe care le face unitatea medicală”, a declarat managerul.

Acesta a arătat că Spitalul de Urgență Suceava a fost implicat în ultimii ani de câteva ori în cercetări penale referitoare la fenomene de corupție sau s-a confruntat ”cu fenomene cu risc de corupție sau care pot fi percepute cu risc de corupție”, exemplificând cu scandalul dezinfectanților Hexifarma, anchetele referitoare la implicarea unor angajați ai spitalului în eliberarea unor documente medicale neconforme cu situația de fapt, folosite în pensionări ilegale, acuzații referitoare la primirea de bani sau alte foloase pentru servicii medicale sau nemedicale. „Unele s-au finalizat cu trimiteri în judecată și condamnări, altele sunt încă investigate, iar o parte țin doar de folclorul urban și de perpetuarea unor legende legate de șpaga obligatorie în spital. Pentru a diminua astfel de practici, am decis adoptarea sistemului de management anticorupție. Am trecut de faza de documentare și intenție, am solicitat deja oferte companiilor care au implementat acest standard în România”, a subliniat Vasile Rîmbu, care a menționat că în acest sens există acordul Consiliului Medical al spitalului, format din toți șefii de secție și că Spitalul de Urgență Suceava este, se pare, primul spital public din România care a demarat introducerea managementului anti-mită.

O dată cu instituirea acestuia, cei care intră în spital vor fi informați la fiecare pas că în această unitate medicală nu se acceptă mita, precum și asupra instrumentelor pe care le au la dispoziție în cazul în care li se cere sau li se dă de înțeles că ar trebui „să dea ceva”.

Vasile Rîmbu a afirmat că nu este un idealist care să creadă că implementarea standardului anti-mită va eradica fenomenul de corupție, dar este o garanție ridicată a unui comportament etic. Practic, se creează un cadru pentru aplicarea măsurilor anticorupție, care va duce la certificarea de conformitate cu Standardul ISO 37001:2016, iar certificarea este o garanție a eforturilor depuse de spital pentru a combate faptele de dare și luare de mită.

Printre procedurile prevăzute se numără auditul pentru evaluarea riscurilor la corupție, operațiunile necesare pentru minimizarea riscurilor de mită, implementarea de mijloace de control financiare, comerciale sau contractuale, inițierea de proceduri de raportare (inclusiv confidențiale), monitorizare, semnalarea preocupărilor incorecte, investigare, audituri și acțiuni corective. Sistemul de management anticorupție ajută spitalul să evite sau să diminueze costurile, riscurile și pagubele implicării în corupție, să promoveze încrederea și să-și îmbunătățească reputația, a mai spus Vasile Rîmbu.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Mihai Ardeleanu, a declarat că „dacă tot vrem o țară ca afară, hai să ne și comportăm ca afară”.

Responsabil de implementarea sistemului de management anti-șpagă în spital este șeful Serviciului de Management a Calității Serviciilor Medicale, bioinginerul dr. Dragoș Vicovenu.