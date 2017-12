S-au urcat băuţi la volan şi au provocat accidente rutiere

Vineri, 15 Decembrie 2017 (11:37:42)

Doi bărbaţi vor răspunde penal după ce s-au urcat băuţi la volan şi au provocat accidente rutiere. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în noaptea de joi spre vineri, la ora 00.22, poliţia a fost sesizată prin 112 despre faptul că pe str. Humorului din comuna Moara a avut loc un eveniment rutier, iar conductorul auto pare sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii deplasați la faţa locului au identificat în şanţul unui imobil, al cărui podeț a fost avariat, un autoturism, iar în imediata apropiere, doi bărbați, unul de 31 de ani și celălalt de 36 de ani, ambii din comuna Cornu Luncii, aflați vizibil sub influenţa băuturilor alcoolice și care au refuzat să declare care dintre ei a condus autoturismul. Întrucât emanau halenă alcoolică, polițiștii le-au solicitat celor doi bărbați să se supună testului cu aparatul etilotest, însă aceștia au refuzat, motiv pentru care au fost conduși la spital, unde li s-au prelevat mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „distrugere” și „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, cercetările fiind continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a persoanei care a condus vehiculul. Tot joi noapte, în jurul orei 23.10, în timp ce conducea autoturismul într-o curbă pe DC 36L, din comuna Zamostea, pe o porțiune de drum în rampă accentuată, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, un bărbat de 33 de ani, din municipiul Rădăuți, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit frontal un cap de podeț. Din accident a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto și a unui bărbat de 50 de ani, tot din municipiul Rădăuți, pasager în autoturism.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul de 33 de ani nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de ,,vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

