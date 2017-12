"Cedează volanul când bei", amplă acţiune de prevenire a accidentelor desfăşurată de poliţie

Miercuri, 13 Decembrie 2017 (14:15:34)

O amplă acţiune de prevenire a accidentelor rutiere generate de consumul de alcool, "Cedează volanul când bei", a avut loc zilele acestea pe şosele din judeţ. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, echipajele de poliţie rutieră au fost prezente pe drumurile naţionale şi europene, dar şi pe drumurile comunale, fiind oprite peste 500 de vehicule şi legitimaţi şoferii acestora. Astfel, o patrulă din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Preutești a oprit pentru control pe DJ 208, din comuna Dolhești, un autoturism cu număr de circulaţie provizoriu, condus de un localnic de 25 de ani.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu este înmatriculat, autorizația provizorie de circulație fiind expirată din 27.11.2017.Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.De asemenea, o patrulă din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți a depistat pe DJ 291A, la intersecția cu DC 35, din comuna Grămești, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani din comuna Zamostea. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Comisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, a precizat: "tuturor şoferilor opriţi în trafic le-au fost prezentate consecinţele în plan juridic şi personal generate de consumul de alcool la volan. Acestora li s-a adus aminte că doar în acest an 31 de şoferi au ajuns în arestul IPJ Suceava cel puţin pentru 24 de ore, poliţiştii dispunând măsura legală a reţinerii şi încarcerării. Dintre cei 31 de şoferi care au ajuns în arest pentru infracţiuni la regimul rutier, 20 au fost încarceraţi pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, iar în cazul a 8 şoferi au fost emise şi mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile".

