Marţi, 3 Octombrie 2017 (11:42:32)

La Auditorium „Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) va avea loc joi, 19 octombrie 2017, începând cu ora 19:00, un concert de jazz susținut de Dino Massa, ALONE - A solo piano performance from USA to Europe. Organizatori, USV, Casa de Cultură a Studenţilor Suceava şi Eden Fundația Suceava.