Antrenorul Marius Şumuică le-a declarat turcilor că îşi doreşte să rămână la Gaziantep, pe care a preluat-o în debutul sezonului.

„Sunt trei antrenori candidaţi pentru acel post, însă nu voi merge acolo, pentru că sunt fericit aici. Sunt o persoană căreia îi place să-şi respecte cuvântul. Am mai avut oferte înainte din Golf, însă am promis că rămân. Sper să-mi închei proiectul de doi ani pe care îl am aici”, a spus Marius Şumudică.

Nici Victor Piţurcă nu îşi doreşte postul de selecţioner, aspect pe care l-a detaliat în cadrul unei conferinţe de presă, ocazie cu care a precizat că rămâne la Craiova pentru a câştiga titlul de campion.