Ne-am luat cu ale noastre – la iluzii fotbalistice mă refer – și n-am făcut încheierea sezonului de tenis masculin. Nu o să cuprind și Cupa Davis, o dată pentru că se află în plină desfășurare, apoi pentru că încă nu știm cu ce se mănâncă. A suscitat controverse încă de la început, amintiți-vă de contrele între Țiriac și... Pique, suscită și acum. Dar să revenim. Turneul Campionilor s-a încheiat cu o dispută între doi jucători care pun o singură mână pe rachetă la rever. La început de turneu erau doar trei care se puteau identifica astfel. Toți trei au trecut de grupe, deci au jucat semifinale! Unul era Federer, cel care se calificase după o demonstrație de tenis ”out of this world” în fața lui Djokovic. Numai că acolo, în înfruntare cu Nole, a lăsat tot. Cu Tsitsipas, în semifinale, a fost la polul opus, una dintre cele mai slabe variante ale sale. Drept e că nici stilul grecului nu prea îi convine, s-a văzut asta și în întâlnirile anterioare. Nu i se pot nega meritele lui Tsitsipas, dar a fost destul de evident că Federer nu s-a ajutat absolut deloc. Primul serviciu abia dacă i-a intrat în jumătate din cazuri, iar neforțatele au fost multe, unele chiar inestetice! De-aia a și fost așa nervos. Când adversarul joacă bine, dar și el e la nivel, îi vedem mina aia imperturbabilă care sugerează concentrare. Dacă dă replici în doi peri arbitrului, e clar. Dincolo, în cealaltă semifinală, vorbitorul nativ de germană l-a dominat clar pe cel cu veleități dobândite. Thiem l-a bătut pe Zverev accesând iarăși acele sfere superioare de la victoriile din grupe cu Federer și Djokovic. La fel a fost și în primul set al finalei, doar că a avut în Tsitsipas un adevărat omolog de tenis la pătrat (fie-mi iertat dacă am uitat ceva din formula magică). După un prim set tranșat la tie-break de Thiem, a urmat o demonstrație a lui Tsitsipas, cu figură imperturbabilă a la Federer. Încununarea a fost un nou tie-break în decisiv, unde Thiem a jucat aproape perfect până la ultimele două puncte. De fapt, până la ultima lovitură de la fiecare din aceste puncte, construite minuțios, dar eșuate în fileu. Așa că grecul de 21 a devenit campion al campionilor la prima participare! Se anunță un viitor sezon palpitant, să ne pregătim de premiere.