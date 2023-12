Clubul Kim Long Dao Fălticeni a obținut 4 medalii la Campionatul național de Qwan Ki Do – arme tradiționale

La Roman

La sfârșitul săptămânii trecute, în perioada 9-10 decembrie, la Sala Sporturilor din Roman, s-a desfășurat Campionatul Național de Qwan Ki Do – Co Vo Dao (arme tradiționale).

Campionatul Național de Co Vo Dao, organizat de Federația Română de Qwan Ki Do, a fost evenimentul de vârf al anului 2023 pentru această disciplină. Competiția a adunat cei mai buni 223 de sportivipracticanți din țară, de la 28 de cluburi din România.

La această competiție, rezervată juniorilor și seniorilor, județul Suceava a fost reprezentat în probele de concurs de șase cluburi: Bach Ung Dao, CSM „Rarăul”, Hei Pai Suceava, Hong Ha Rădăuți, Kim Bao Suceava, Kim Long Dao Fălticeni.

Clubul Kim Long Dao Fălticeni a participat cu 5 sportivi, pregătiți de instructorul Marius Maxim, și a obținut 4 medalii.

Locul II – vicecampioană națională, Maxim Ioana la proba de Thao Lo (tehnică), categoria 16-17 ani, feminin; Locul III – Burlui Denisa Maria, proba Thao Lo, categoria 16-17 ani, feminin; Locul III – Pricopie Cosmin, proba Thao Lo, categoria 16-17 ani, masculin; Locul II – vicecampion național, Pricopie Cosmin, la proba de Giao Dao (lupte), categoria 16-17 ani, masculin.

Instructorul Marius Maxim ne-a spus: „Aceasta a fost ultima competiție organizată de Federația Română de Qwan Ki Do în acest an. Prin rezultatele obținute putem spune că am încheiat cu succes acest sezon. Performanțele obținute nu ar fi fost posibile fără munca și efortul depus în sutele de ore de antrenamente, fără calităților sportivilor și dorința lor de obține un loc pe podiumul de premiere și fără nivelul înalt al pregătirii oferite în cadrul Clubului Kim Long Dao Fălticeni.

La Roman, publicul prezent a avut parte de momente deosebite, fiind martor la dueluri spectaculoase în care toți sportivii și-au pus în valoare abilitățile dobândite în timpul pregătirii pentru participarea la competițiile naționale.

Felicitări tuturor sportivilor pentru performanțele de excepție, mulțumiri părinților pentru încrederea acordată și efortul depus pentru a putea participa la competiții, mulțumiri susținătorilor și colaboratorilor pentru sprijinul acordat.

Prin rezultatele remarcabile obținute în ultimii ani, Clubul Kim Long Dao Fălticeni face parte din elita națională a acestui sport”.