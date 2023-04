Cel mai lung drum din viață

Cinci humoreni, practicanți sau foști practicanți de rugby, au avut parte de cel mai lung drum al lor de la București și până acasă, de 24 de ore.

Răzvan și Sergiu Beleca, Ionuț și Mihai Coca și Lucian Preutescu au mers la București pentru a susține examenul final de Instructor Sportiv, iar miercuri după-amiază s-au pornit cu mașina spre casă.

Drumul acestora s-a oprit între Bacău și Roman, unde au rămas înzăpeziți toată noaptea, de la 18.00 până la 5.00 dimineața. Drumul a continuat cu mari peripeții, cei cinci sportivi reușind să înainteze la un moment dat în spatele unei mașini de poliție, care i-a escortat.

Lucian Preutescu, jucător la echipa de rugby CSM Bucovina Suceava, a relatat cum s-au descurcat în cele 24 de ore de drum și cum au dat-o pe glume care să poată trece peste probleme. ”Am stat 11 ore în câmp, dar am încercat să facem haz de necaz. Am mai povestit, am mai împins mașini, am ajutat alți șoferi și ne-am udat complet la picioare deoarece am plecat de acasă în adidași, nu cu ghete, nu eram pregătiți pentru așa ceva. Abia la Roman am reușit să alimentăm mașina, să ne luăm mâncare de la barul din sat, doar pâine cu parizer am găsit și asta am mâncat, pâine cu parizer pe portbagaj. Și la Roman am stat ore bune, ni s-a încercat capacitatea fizică, dar într-un final, după 24 de ore, am ajuns cu bine acasă”, a relatat Lucian Preutescu într-un reportaj video prezentat de Federația Română de Rugby.