Tenis de câmp

Miercuri după-amiază s-a disputat primul meci al ediției din acest an a Cupei Monitorul la tenis de câmp. Partida s-a jucat la Complexul Sportiv „Unirea” și a contat pentru Grupa B a Categoriei Elită +40 de ani. Câștig de cauză a avut Costel Chelariu, care l-a învins cu scorul de 6-1, 6-2 pe Vlad Angheluță, din Târgu Neamț.

La turneul din 2022 au confirmat prezența 202 jucători, însă pe tablourile de concurs se vor afla 260 de participanți, ceea ce reprezintă un nou record pentru Cupa Monitorul. Acest lucru a fost posibil deoarece există jucători care au dorit să concureze simultan la două categorii, respectivii având voie însă să participe suplimentar doar la o categorie de dificultate superioară.

Cei 260 de concurenți au fost împărţiţi la tragerea la sorți în mai multe categorii, în funcţie de nivelul de joc al fiecăruia şi de vârstă. În interiorul Cupei Monitorul există practic douăsprezece competiţii distincte, cu una mai mult decât la ediția precedentă: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală plus 40 de ani, Principală plus 50 de ani, Elită minus 40 de ani, Elită plus 40 de ani, Elită plus 50 de ani, Veterani plus 60 de ani, Veterani plus 65 de ani, Veterani plus 70 de ani, precum și o întrecere feminină, pentru a treia oară în istoria competiției.

În prima fază a întrecerii se va juca în sistem de grupe, fiecare cu fiecare, urmând ca faza a doua să se desfășoare în sistem eliminatoriu. Vor promova în etapa eliminatorie toţi participanţii, iar împerecherea pe tablou se va face în funcţie de locul ocupat în grupe.

Partidele ediției a XIII-a a Cupei Monitorul se vor derula pe toată perioada sezonului cald, pe terenuri de zgură, în trei locații: Complexul Sportiv „Unirea”, Baza „Flora Ana” și „Oscar Tenis Club”.